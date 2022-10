Desivá predstava alebo realita? Ruské vojnové zločiny na Ukrajine nemusia byť potrestané

Oleksandra Matviichuková, ukrajinská právnička a posledná držiteľka Nobelovej ceny za mier, upozorňuje na to, že vojnové zločiny, ktorých sa dopustili Rusi na Ukrajine od roku 2014, môžu byť nakoniec premlčané. Takýto scenár nechce Matviichuková dopustiť, informuje britský The Guardian. Centrum pre občianske slobody, kde pôsobí ako riaditeľka, zozbieralo viac ako 20-tisíc dôkazov páchania vojnových zločinov. Mali sa ich dopustiť ruskí vojaci. Mnohé z nich boli podľa nej vykonané aj po februárovej invázií.

Ako právnička vysvetľuje, nedisponuje bohužiaľ žiadnym právnym nástrojom, ktorý by bol schopný zastaviť tieto zverstvá a postaviť páchateľov pred súd. "Po invázií sme sa snažili zdokumentovať čo najviac vojnových zločinov. Ľudia nás žiadali o pomoc. Na okupovaných územiach ich mučili, unášali a znásilňovali. Zverstvá sa nepáchali len na ľuďoch. Rusi úmyselne ostreľovali domy, kostoly aj nemocnice," vyjadrila sa.

Psychický nátlak

Rusko pácha na Ukrajine genocídu a podľa Matviichukovej ho v tom ruský prezident Vladimir Putin navyše aj podporuje. "Spomeňte si na Buču. Bol to masaker. Ulice boli plné mŕtvych tiel a čo tie masové hroby? Najhoršie na tom celom bola Putinova reakcia. Vojakov z Buče vyznamenal a udelil im medaily," dodala. Rusko použilo podľa nej vojnové zločiny ako spôsob vedenia vojny. Ukrajinské vedenie sa snažili oslabiť aj po psychickej stránke.

Právnička sa dokonca odvoláva na experimenty zo 60. rokov minulého storočia. "Keď sa pes pokúšal najesť, dostal elektrický šok. Napokon sa rozhodol radšej zomrieť od hladu. Týraním docielili, že sa už nepokúsil za každú cenu prežiť," vysvetlila. Vojnových zločinov sa mali Rusi dopustiť v Čečensku, Moldavsku, Gruzínsku, Mali, Líbyi aj Sýrii. Nikdy však neniesli zodpovednosť za svoje činy. "Je veľmi nebezpečné žiť vo svete, kde vaša bezpečnosť nezávisí od právneho štátu, ale od toho, či je vaša krajina súčasťou nejakej vojenskej aliancie," povedala ukrajinská právnička.

Putin aj Lukašenko

V súčasnom konflikte na Ukrajine hrozí, že vojnové zločiny budú nepreskúmané a nepotrestané, a to aj pri zohľadnení všetkej medzinárodnej pozornosti. "Nachádzame sa v situácii, keď je národný systém preťažený extrémnym množstvom trestných činov a medzinárodný trestný súd obmedzí vyšetrovanie len na niekoľko vybraných prípadov. Musíme zriadiť tribunál, ktorý by vyšetroval zločiny Putina, Lukašenka a ďalších vojnových zločincov," hovorí Matviichuková s tým, že proces by mal prebehnúť čo najskôr a bez ohľadu na Putinovu moc.