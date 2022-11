Kličko varuje pred zimou: Pri mínus 10 stupňoch budeme mať skutočné problémy

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v rozhovore pre ntv varuje pred ďalšími útokmi na ukrajinskú infraštruktúru s výhľadom na zimu: „Ak sa vonku dostaneme na mínus 10 alebo mínus 20 stupňov, čo sa stáva každú zimu, potom máme skutočné problémy." Podľa Klička cielené útoky na kritickú infraštruktúru ukázali „pravú tvár tejto vojny“. "Toto je genocída, toto nie je špeciálna operácia, toto nie je vojna proti armáde. Toto je vojna proti ľuďom."

Galéria fotiek (4) Žena venčí svojho psa počas výpadku prúdu v Kyjeve.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Kravchenko

V Kyjeve majú vyrásť tisíce núdzových prístreškov, ktoré ich ochránia pred chladom. Mnohé budovy, ako sú školy a škôlky, boli preto podľa Klička zrekonštruované, aby boli energeticky účinnejšie. Ľudia môžu zostať dlhší čas a sú dobre zásobení napríklad jedlom. Pre tri milióny obyvateľov Kyjeva to podľa Klička stále nestačí: "Je to príliš málo. Niektorým ľuďom môžeme pomôcť, podporiť ich, ale je to pre nás veľká výzva."

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Kravchenko

Napriek tomu občanom Kyjeva neodporúča opustiť krajinu v zime. Pretože presne o tom by špekuloval kremeľský vládca Putin. "Moja rada všetkým: budeme bojovať - ​​určite. Máme dostatok zásob jedla, vody, liekov." Napriek tomu to bude mať Ukrajina podľa Klička ťažké. "Dúfame v dobrý, ale musíme rátať aj so zlým scenárom." Kličko preto ukrajinskému obyvateľstvu radí, aby si na zimu pripravili zásoby, teplé oblečenie a power banky.