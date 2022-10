Fiškálny deficit Číny za prvých 9 mesiacov dosiahol historické maximum

PEKING – Fiškálny deficit Číny za prvých deväť mesiacov roka vzrástol a dosiahol historické maximum takmer 1 bilión eur. Uviedla to agentúra Bloomberg na základe analýzy vládnych údajov. Dôvodom je podľa nej kríza v oblasti nehnuteľností a daňové úľavy, ktoré zhoršujú ochladzovanie ekonomiky a vyprázdňujú vládnu pokladnicu. Správu sme prevzali z AFP.

Rozpočtový schodok Číny sa za deväť mesiacov do konca septembra vyšplhal na 7,16 bilióna jüanov (993,45 miliardy eur), podľa analýzy založenej na údajoch, ktoré v utorok zverejnilo ministerstvo financií v Pekingu. To je takmer trojnásobok deficitu 2,6 bilióna CNY za rovnaké obdobie minulého roka. Celkové vládne príjmy klesli od januára do septembra o 6,6 % na 15,3 bilióna CNY, keďže Peking poskytol podnikom viac daňových úľav. Výdavky vlády za prvých deväť mesiacov 2022 stúpli o 6,2 % na 19,04 bilióna CNY pre podporu infraštruktúry, hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

Čínska ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla medziročne o 3,9 %

Oficiálne údaje začiatkom týždňa ukázali, že čínska ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla medziročne o 3,9 %. Ale znovuzvolenie prezidenta Si Ťin-pchinga do úradu na tretie funkčného obdobia a tiež na post vodcu Komunistickej strany, v ktorej si ešte upevnil svoje postavenie, znepokojilo investorov. Čínska mena sa prepadla a akcie v Hongkongu klesli na najnižšiu úroveň od globálnej finančnej krízy.

Politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19

Čína zápasí tiež s bezprecedentnou krízou vo svojom realitnom sektore, ktorý v kombinácii so stavebníctvom tvorí viac ako štvrtinu jej hrubého domáceho produktu (HDP). Zároveň politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 a s ňou spojené blokády utlmili spotrebiteľský dopyt. Čína je poslednou z veľkých svetových ekonomík, ktorá stále uplatňuje stratégiu nulového výskytu ochorenia COVID-19.