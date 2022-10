Najhoršia učiteľka na svete: VIDEO Deti sa chveli od hrôzy! V halloweenskej maske ich traumatizovala

Opatrovateľka v škôlke strašila údajne iba "zlé deti" a kričala na nich so strašidelnou maskou. Žena navštívila viacero tried, a dokonca plačúce deti prenasledovala, informovalo DailyMail. Video bolo poslané aj rodičom ako dôkaz ako s nimi zaobchádza jedna z učiteliek. V jednom momente na videu sa pýta učiteľka v maske či bolo dieťa zlé a či ho môže vziať. Napriek tomu, že si dieťa prekryje tvár a kričí od zúfalstva, žena so strašením neprestane a povie mu: „Radšej buď dobrý!“ Iné deti desila svojou tvárou s tvrdením, že si majú po sebe upratať. Deti si zakrývali uši, oči a kričali mama.

Pracovníčka škôlky, Jennifer Kayla Newman, ktorá video nakrútila, tvrdila, že z toho nemala žiadnu zábavu a keďže bezpečnostné kamery neboli zapnuté, chcela dokázať rodičom, aké praktiky používajú v ich škôlke. Nestalo sa to vraj po prvýkrát.

Jej kolegyňa, ktorá pobehuje v triede v maske a straší deti ako reakciu nahrala devätnásť minútové video, v ktorom sa ospravedlňuje, tvrdí, že "deti reagovali tak ako reagovali, pretože sú deti" a nechcela im úblížiť. Údajne už v minulosti skúšali podobne deti nastrašiť cez Vianoce s Grinchom, ktorý ukradne Vianoce. V škôlke pracovala takmer 4 roky. Po mnohých sťažnostiach od rodičov a obyvateľov, aktuálne vyšetruje celú záležitosť polícia.