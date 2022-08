Matka našla mrazivý odkaz adresovaný jej 4-ročnej dcére: Nevie, čo teraz robiť! TOTO nechce riešiť žiaden rodič

Nemenovaná matka napísala na fóre Mumsnet príspevok, ktorý takmer okamžite vzbudil pozornosť iných matiek. Žena uviedla, že nedávno našla nepekný odkaz adresovaný jej štvorročnej dcérke. Na odkaze bolo údajne podpísané dievča, s ktorým sa jej dcéra nedávno spriatelila. Matka však verí, že autorom odkazu by v skutočnosti mohlo byť staršie, osemročné dievča. Na prípad upozornil britský portál mirror.co.uk.

Nie je si však istá, či by sa mala porozprávať s rodičmi dvoch detí, ktorých sa to týka. Ich tváre zachytila kamera na zvončeku, keď sa snažili doručiť nepekný odkaz pred ich dvere.

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

„Dnes večer som prišla domov a môj partner mi ukázal odkaz. ‚Nechcel som ti to povedať, keď si bola v práci, ale dve malé dievčatká to vložili do schránky pre našu dcéru,‘ povedal. Bola to pekne vyzerajúca pohľadnica s menom mojej dcéry, ale so škaredou poznámkou vo vnútri, podpísan menom malého dievčatka, ktoré býva za rohom,“ vysvetlila žena v príspevku.

„Dve dievčatá sú z nášho sídliska a majú osem a štyri roky. Dievčatá sú dobré kamarátky, no v poslednej dobe sa mladšie z nich hrávalo s mojou dcérou. Dokonca minulý týždeň prišla k nám domov, aby sa na chvíľu pohrali. Keď sa hrali, počula som, ako malé dievčatko hovorí mojej dcére, že už s ňou nechce byť kamarátka. Moja dcéra nevyzerala, že by jej to vadilo a nepôsobili pohádane,“ napísala ďalej matka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa jej slov pôsobí rukopis na odkaze vyspelejšie, preto sa domnieva, že odkaz napísalo staršie dievča. Svojej dcére o incidente nepovedala a neukázala jej ani odkaz. K príspevku pripojila aj fotografiu odkazu s prasacou tematikou a detským rukopisom načmáranou vetou: „Nenávidím ťa“.

Ženy vo fóre povzbudili mamu, aby sa porozprávala s rodičmi oboch dievčat, najmä ak kamera zachytila odovzdávanie odkazu. „To je hrozné, išla by som sa porozprávať s mamičkami. Nemusí to byť škaredé, len ozrejmite fakty a povedzte, že sa hneváte v mene svojho dieťaťa. Som rada, že to vaša dcéra nevidela,“ napísala jedna z komentujúcich. „Ak to máte zaznamenané na kamere, išla by som priamo za nimi, aby som sa porozprávala s rodičmi. Pre deti je to hrozná vec,“ napísala ďalšia. „Absolútne by som chcela vedieť, či to moje dieťa urobilo a bola by som naň nahnevaná. A keby to dostal môj syn, bola by som pri ich dverách a žiadala vysvetlenie,“ dodala tretia.