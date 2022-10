Britský kráľ Karol III. nepôjde na summit COP27: Trussová namietala proti jeho účasti

Podľa britskej tlače sa kráľ takto rozhodol po prijatí premiérky Liz Trussovej, ktorá údajne namietala proti jeho účasti na konferencii COP27. Nový britský kráľ mal podľa denníka Sunday Times v úmysle vystúpiť na klimatickom summite s prejavom. Ako zanietený environmentalista by zrejme predniesol prejav v úplne inom tóne ako jeho zosnulá matka, kráľovná Alžbeta II., ktorej reč na vlaňajšej konferencii COP26 označili britské médiá za "úplne apolitickú".

Archívne video: Prezidentka Čaputová sa vo Westminsterskej sále v Londýne pri katafalku poklonila pamiatke kráľovnej Alžbety II.

Zdá sa však, že Karolov plán zmarila Trussová, ktorá sa proti nemu postavila ešte v septembri počas osobnej audiencie u kráľa v Buckinghamskom paláci. DPA poznamenala, že pre niektorých pozorovateľov je to ďalší dôkaz, že premiérka, ktorá je v ťažkej situácii, plánuje ustúpiť od záväzkov Británie v oblasti zmeny klímy. Minulý týždeň napr. Trussovej vláda predložila návrh zákona, ktorým sa majú do konca roka 2023 zmeniť alebo zrušiť stovky zákonov o ochrane životného prostredia "zdedených" po Európskej únii.

V Trussovej kabinete je tiež niekoľko ministrov, ktorí sú skeptickí k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050, ako to vyžaduje Parížska dohoda. Podľa Sunday Times sa očakáva, že na konferencii COP27, ktorá sa uskutoční v Šarm aš-Šajchu od 6. do 18. novembra, sa nezúčastní ani premiérka Trussová.