Nemci zažívajú v týchto dňoch hrôzu: Dostávajú nové výšky platieb za plyn, sú aj 35-krát vyššie

BERLÍN - Nemecké médiá informujú o tom, že vďaka novým cenám za plyn sa obyčajní ľudia dostanú do existenčných problémov. Dostávajú totiž nové rozpisy záloh za plyn a sú z nich v šoku. Mnohí netušia, z čoho majú nové mesačné platby zaplatiť.

Napríklad taká rodina Hensmannových z Hildenu v Severnom Porýní-Vestfálsku platila doteraz zálohu vo výške 92 eur za mesiac za plyn. Od novembra má platiť 3192 eur. To je 35-krát viac ako doteraz, píšu novinky.cz.

Ďalším podobným prípadom je dôchodkyňa Edith Walzová (72) z Dannenbergu v spolkovej krajine Dolné Sasko. „U spoločnosti E.ON som doteraz platila za plyn 87 eur. Teraz mi to zvýšili na neuveriteľných 913,13 eura," povedala. Netuší, čo bude robiť.

Aj Renate Slomaová z Berlína mala doterajšiu mesačnú splátku 85 eur. Teraz jej ju zvýšili na 883 eur, čo viac, ako platí za nájomné bytu. „Nechápem, z čoho to zaplatím. Taký vysoký dôchodok nemám,“ povedala.

Stefanie Wegenerová má mať zas vyššiu platbu za plyn (1113 eur) ako splátku hypotéky na jej dom.

Podľa spotrebiteľského centra má spoločnosť právo na zmenu ceny a môže ju zvýšiť. „Plyn musí obstarávať za aktuálne, extrémne vysoké trhové ceny a regionálny dodávateľ na to nemá žiadny vplyv, a to ani na to, či kabinet zavedie daň za plyn,“ uviedol dodávateľ plynu spoločnosť Mitgas.

Podobné hororové chvíle zažívajú aj podnikatelia. Partnerom v spoločnosti na spracovanie kovov je Andreas Stumpf z Olpe v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. „Vyrábame bezšvové medené rúrky. Plyn potrebujeme pre pece, bez ktorých sa nedá vyrobiť ani jediná rúrka. Máme spotrebu plynu okolo 4 000 000 kWh. Netuším, čo budeme robiť, pretože pre nás je zvýšenie cien plynu o viac ako 1000 percent. To nemôžeme preniesť na našich zákazníkov,“ vysvetlil.