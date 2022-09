Nemcov čaká od soboty pri plyne nový poplatok: Regulácia cien by mohla stáť 24 miliárd eur

BERLÍN - Stanovenie maximálnych cien plynu by nemecký rozpočet stálo 15 až 24 miliárd eur. S odvolaním sa na vládne zdroje to dnes napísal denník Handelsblatt. Sociálna demokratka (SPD) Katja Mastová z vedenia poslaneckej frakcie strany pritom v tomto týždni hovorila o sume presahujúcej 100 miliárd eur.

To, ako by mohla regulácia cien plynu v Nemecku vyzerať, zatiaľ nie je jasné. Nemecká vláda však ubezpečila, že pracuje na celkovom riešení stabilizácie cien energií a energetického trhu. Otázke cenovej brzdy sa v Nemecku venuje expertná komisia, ktorá by podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mala konkrétne návrhy predložiť do konca októbra.

Vláda prerokovala návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejnej správe

O riadenej úprave cien v posledných dňoch hovorí nielen opozícia, ale aj členovia vlády. Ústretový je aj liberálny minister financií Christian Lindner, ktorý trvá od nadchádzajúceho roka na dodržiavaní rozpočtovej disciplíny. V nedeľnej relácii televízie ARD naznačil, že už finančný plán na reguláciu cien plynu má, najskôr ho chce ale prerokovať s koaličnými partnermi.

Nový poplatok za obstaranie plynu

Od soboty v Nemecku navyše začne platiť nový poplatok za obstaranie plynu, ktorý zdražie odberateľom túto energetickú surovinu o 2,4 centu za kilowatthodinu (kWh), čo môže u domácností predstavovať ročne aj stovky eur. Očakáva sa však, že vláda tento poplatok zruší, lebo ho kritizuje nielen opozícia, ale aj predstavitelia vládnych strán.

Poplatok, ktorý je zatiaľ zavedený do apríla 2024 a ktorý by sa mohol na zálohach prejaviť od konca októbra, má uchrániť kľúčových dodávateľov plynu pred konkurzom. Dodávatelia totiž musia nakupovať drahší plyn z iných zdrojov, aby nahradili nedostatočné a neisté zásobovanie z Ruska.