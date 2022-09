Smrť mladej ženy vyvolala v Iráne kritiku na adresu mravnostnej polície: Prezident nariadil vyšetrovanie

TEHERÁN - Iránsky prezident Ebráhim Raísí nariadil vyšetrenie okolností smrti mladej Iránky, ktorá zomrela krátko na to, ako ju v Teheráne zatkla mravnostná polícia.

Smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej obnovila v Iráne výzvy na obmedzenie zásahov proti ženám podozrivým z porušovania pravidiel obliekania, ktoré platia od islamskej revolúcie v roku 1979. Deň po Amíníovej sobotňajšom pohrebe sa jej prípadu venovala takmer všetka iránska tlač, pričom na titulných stranách. Niektoré konzervatívnejšie médiá sa však snažili ohradiť proti prívalu kritiky na adresu vedenia krajiny.

Korán jasne zakazuje použitie sily

K táboru kritikov postupov mravnostnej polície sa pridali mnohí iránski filmoví tvorcovia, umelci, športovci a politické a náboženské osobnosti, a to v Iráne i mimo neho. Bývalý iránsky prezident a reformátor Mohammad Chatámí vyzval úrady, aby "ukončili konanie odporujúce právu, logike a šaríi", islamskému právu, a aby "postavili páchateľov pred súd". Ajatolláh Asadolláh Baját Zandžání, ktorý je považovaný za blízkeho reformistom, odsúdil konanie mravnostnej polície ako protiprávne a pripomenul, že posvätná kniha moslimov "Korán jasne zakazuje použitie sily" na presadzovanie náboženských a morálnych hodnôt.

Došlo k potýčkam

Dvojnásobný držiteľ Oscara, filmový režisér Asghar Farhádí, povedal, že "Mahsa teraz žije viac ako my", pretože "my mlčíme tvárou v tvár takejto bezhraničnej krutosti. Sme spoluvinníkmi tohto zločinu." AFP informovala, že hashtag #Masha_Amini bol do nedele poludnia na Twitteri už takmer 1,5 milióna použití. Po sobotňajšom pohrebe Amíníovej v jej rodnom meste Saghez v provincii Kurdistan, došlo k potýčkam medzi časťou jeho účastníkov, keď pred úradom guvernéra žiadali vyšetrenie okolností jej smrti, a zasahujúcimi bezpečnostnými zložkami. Tie na rozohnanie davu použili aj slzotvorný plyn.

Teheránska polícia trvala na tom, že medzi policajtmi a Amíníovou "nedošlo k žiadnemu fyzickému stretu"

Policajná jednotka zodpovedná za presadzovanie prísnych pravidiel obliekania žien zadržala Amíníovú v utorok v Teheráne, kde bola s rodinou na návšteve. Vo väzbe Amíníová náhle omdlela a po troch dňoch v kóme ju v piatok vyhlásili za mŕtvu.

Iránska štátna televízia v piatok odvysielala zábery, na ktorých údajne bolo vidieť, ako Amíníová padá na zem vo veľkej sále plnej žien, pričom predtým sa hádala s jednou z policajných inštruktoriek o svojom oblečení. Teheránska polícia v piatkovom vyhlásení trvala na tom, že medzi policajtmi a Amíníovou "nedošlo k žiadnemu fyzickému stretu".