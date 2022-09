Hlavný obvinený v kauze Dozimetr je na slobode: Prepustili ho na kauciu

Redl sa z väzby dostal po troch mesiacoch na základe dohody so štátnym zástupcom Adamom Borgulom o zaplatení kaucie. Obvineného podnikateľa prepustili v deň, keď vyšetrovateľom skončila lehota na to, aby mohol byť Redl vo väzbe z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. Vo väzbe bol aj pre obavu, že by mohol utiecť do zahraničia. Z väzby v tejto kauze minulý týždeň prepustili aj podnikateľa Zakariu Nemraha. Pre kontakty s ním odstúpila z funkcie podpredsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumetzová z opozičného hnutia ANO.

Na slobode už sú aj ďalší aktéri kauzy - bývalý manažér pražského dopravného podniku Matej Augustín a bývalý námestník pražského primátora Petr Hlubuček. Ten zaplatil kauciu vo výške šesť miliónov českých korún (viac ako 240.000 eur). Michal Redl bol v minulosti trestne stíhaný spolu s podnikateľom Radovanom Krejčířom v kauze daňových podvodov. Na základe znaleckého posudku, ktorý uvádzal, že Redl trpí duševnou poruchou, jeho trestné stíhanie zastavili. Minister spravodlivosti Pavel Blažek poslal v uplynulých dňoch pražskej vrchnej štátnej zástupkyni Lenke Bradáčovej podnet, aby Redlovo stíhanie pokračovalo.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia

Ľudia z organizovanej skupiny v kauze Dozimetr systematicky obsadili kľúčové pozície v pražskom dopravnom podniku s cieľom ovplyvňovať výberové konania. Manipulácie so zákazkami dohadovali v konšpiračných bytoch. Podnikateľa Michala Redla označila polícia za hlavu organizovanej skupiny.