Bývalého Trumpovho poradcu Bannona obvinili v New Yorku z podvodu

NEW YORK - Prokuratúra v New Yorku vo štvrtok obžalovala Steva Bannona, bývalého hlavného stratéga amerického exprezidenta Donalda Trumpa, a neziskovú organizáciu We Build the Wall z podvodu týkajúceho sa finančnej zbierky na stavbu bariéry na hraniciach USA a Mexika. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.