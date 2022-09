MIMORIADNY ONLINE Kráľ Karol III. predniesol prvý prejav v parlamente: Princ Harry prvýkrát reagoval na smrť kráľovnej

Pamiatku Alžbety II. si uctila aj prezidentka Zuzana Čaputová

12:51 Britský princ Harry zverejnil v pondelok prvé oficiálne vyhlásenie od smrti svojej starej mamy Alžbety II. Ocenil v ňom "pôvab a dôstojnosť" zosnulej kráľovnej, ktorú podľa neho mnohí považovali za akýsi "kompas" v súčasnom svete. Informovala o tom agentúra AP.

Takéto osobné vyhlásenie zverejnil princ na webstránke charitatívnej organizácie Archewell, ktorú založil spoločne so svojou manželkou Meghan. Uviedol v ňom tiež, že si vážil spoločné chvíle, ktoré so svojou starou mamou zažíval od svojho ranného detstva. Harry sa so svojou manželkou v sobotu stretol pred Windsorským hradom so svojim svojim bratom, princom Williamovi a jeho manželkou Catherine, aby si spoločne pozreli kvety a dary, ktoré tam Briti priniesli na znak úcty zosnulej kráľovnej Alžbety II.

12:38 Nový britský kráľ Karol III. predniesol v pondelok svoj prvý prejav v parlamente v Londýne, kde si najprv vypočul kondolencie od prítomných členov oboch komôr zákonodarného zboru. Informuje o tom televízia BBC a agentúry AFP a AP. V prejave sa v súvislosti so svojou zosnulou matkou Alžbetou II. odvolal na historickú hru Henrich VIII. anglického dramatika Williama Shakespeara, kde kráľovná Alžbeta I. slúžila podľa Karolových slov ako "vzor všetkých žijúcich kniežat".

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Henry Nicholls/Pool Photo via AP

V prejave v priestoroch historickej Westminsterskej sály, ktorá sa používa na slávnostné príležitosti, vyzdvihol parlamentné tradície Británie a zdôraznil, že "parlament je živým, dýchajúcim nástrojom našej demokracie". Prisľúbil, že bude nasledovať svoju nebohú matku v presadzovaní "drahocenných princípov konštitučnej vlády", na ktorých spočíva britský politický systém. Po prejave odišiel Karol III. aj s manželkou Kamilou do škótskeho Edinburghu, kde bude kráčať v sprievode za rakvou svojej matky počas jej popoludňajšieho prevozu zo zámku Holyrood do Katedrály svätého Egídia. Neskôr sa stretne so škótskou premiérkou Nicolou Sturgeonovou a pôjde aj do škótskeho parlamentu, kde si vypočuje prejavy sústrasti.

10:17 Nový Zéland stanovil na 26. septembra jednorazový deň štátneho smútku, ktorým si uctí zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. Oznámila to v pondelok novozélanská premiérka Jacinda Ardernová, informuje agentúra AFP. Ardernová zároveň uviedla, že jej vláda sa po smrti Alžbety II. nebude usilovať o to, aby sa Nový Zéland stal republikou. "Dúfam, že toto (deň štátneho smútku) bude príležitosť, ako oceniť celoživotnú službu, ktorú preukazovala kráľovná Alžbeta II. Novému Zélandu," povedala Ardernová novinárom v metropole Wellington.

"Kráľovná bola našou panovníčkou, našou hlavou štátu... Pre Nový Zéland bola prostredníctvom svojej služby verejnosti obrovským prínosom," povedala premiérka. Zároveň ubezpečila, že jej vláda sa po smrti Alžbety II. nepodnikne žiadne kroky smerujúce k tomu, aby sa Nový Zéland stal republikou, píše agentúra AP. Šéfka novozélandskej vlády zároveň vyjadrila presvedčenie, že Nový Zéland sa republikou jedného dňa stane, a to zrejme ešte počas jej života. Vládny kabinet však podľa nej musí aktuálne riešiť naliehavejšie záležitosti ako zmenu štátneho zriadenia.

09:34 Zahraniční hostia a hlavy štátov, ktorí pricestujú na pohreb zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., budú do Westminsterského opátstva zvážať autobusmi. Vyplýva to z vládnych inštrukcií, o ktorých v pondelok informoval denník The Guardian. Štátnici nebudú môcť na prepravu do dejiska pohrebu v londýnskom Westminsterskom opátstve použiť vlastné automobily. Tými budú prichádzať len na "centrálne zhromaždisko" v západnej časti Londýna, odkiaľ budú do Westminsteru hromadne prepravovaní autobusmi, ktoré poskytne britská vláda. Obáva sa totiž, že by príliš veľký počet áut by mohol v deň pohrebu ochromiť dopravu v Londýne.

Vládne inštrukcie ďalej nabádajú prezidentov, kráľov či predsedov vlád, aby na cestu do Británie použili namiesto vlastných lietadiel bežné komerčné letové linky. Toto opatrenie má za cieľ predísť upchávaniu londýnskych letísk. Smútoční hostia so zahraničia by taktiež mali prísť s čo najmenším sprievodom. Jednotlivé hlavy štátov by v ideálnom prípade mali pricestovať len s partnermi, bez detí či ďalších rodinných príslušníkov, píše Politico.

08:07 Dvoch psov plemena corgi, ktorí prežili zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II., sa ujme jej syn Andrew. Podľa televízie BFM to v nedeľu oznámila princova hovorkyňa. Bol to práve Andrew, kto Alžbete II. týchto psov - ešte ako šteniatka - s odstupom niekoľkých mesiacov podaroval. Muick a Sandy sú poslední psi z radu viac ako 30 corgiov, ktoré kráľovná za života vlastnila. Podľa kráľovninej osobnej asistentky a radkyne v záležitostiach šperkov, insígnií a odievania Angely Kellyovej prinášali Alžbete II. počas pandémie veľa útechy.

Muick sa k rodine "pripojil" začiatkom roka 2021, aby spestril každodenný život panovníčky, ktorá bola vtedy - rovnako ako zvyšok krajiny - v izolácii, na hrade Windsor. Spolu s Muickom do rodiny prišlo aj šteniatko menom Fergus. Fergus však o niekoľko týždňov neskôr, vo veku piatich mesiacov, uhynul. Stalo sa tak krátko po smrti kráľovninho manžela princa Philipa. Andrew a jeho dcéry, princezné Beatrice a Eugenie, následne darovali Alžbete II. k jej 95. narodeninám malú Sandy.

06:25 Americký prezident Joe Biden oficiálne prijal pozvanie zúčastniť sa štátneho pohrebu zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., informovala v nedeľu agentúra AP. Biely dom uviedol, že prezidenta bude sprevádzať prvá dáma Jill Bidenová. Na štátnom pohrebe očakávajú množstvo hláv štátov a vlád z celého sveta, vrátane niekoľkých európskych kráľovien a kráľov.

06:21 Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev poslal blahoprajný telegram novému britskému kráľovi Karolovi III. po tom, ako sa v sobotu oficiálne stal novým panovníkom. Informovala o tom kazašská tlačová agentúra Kazinform.

"Kazachstan si veľmi váži svoje pokračujúce strategické partnerstvo s Veľkou Britániou, založené na pevných základoch priateľstva, dynamického politického dialógu, vzájomne výhodnom obchode a ekonomických väzbách," napísal prezident Tokajev. Kráľovi zaželal veľa úspechov a šťastia vo vládnutí. Takisto poprial blahobyt a prosperitu kráľovskej rodine ako aj celej Británii.

06:12 Po úmrtí britskej kráľovnej Alžbety II. sa jej syn princ Charles automaticky stal kráľom, Karolom III. Ten svojmu synovi princovi Williamovi odovzdal titul princ z Walesu. Princ William v telefonickom rozhovore s waleským premiérom Markom Drakefordom povedal, že je preňho "cťou" byť novým princom z Walesu.

Princ vo svojom prvom rozhovore s premiérom Drakefordom od úmrtia kráľovnej Alžbety II. povedal, že cíti k Walesu "hlbokú náklonnosť". Zaviazal sa, že bude tráviť "mesiace a roky" v tejto časti Spojeného kráľovstva a venovať sa pomoci tamojším obyvateľom. Pred smrťou starej matky mal William titul vojvoda z Cambridge, ale po jej úmrtí naňho prešli otcove tituly, keďže sa stal kráľom. William je teraz princ z Walesu a vojvoda z Cornwallu a Cambridge. Jeho manželka Catherine je teraz princezná z Walesu a vojvodkyňa z Cornwallu a Cambridge.