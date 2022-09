Neskrývané emócie, plač a náreky: Reakcie ľudí po smrti kráľovnej Alžbety naháňajú husiu kožu!

Oznámenie o smrti britskej kráľovnej Alžbety II prišla vo štvrtok podvečer ako blesk z čistého neba. Každého táto informácia ochromila, veď britská panovníčka bola na tróne neuveriteľných 70 rokov a zapísala sa tak do dejín ako najdlhšie vládnuca kráľovná v histórii Británie. Vládla o sedem rokov dlhšie ako kráľovná Viktória. Na trón nastúpila 6. februára 1952 po smrti svojho otca, kráľa Juraja VI.

Lekári kráľovnej vyjadrili vo štvrtok znepokojenie v súvislosti s jej zdravotným stavom. Na škótsky zámok Balmoral následne pricestovali členovia kráľovskej rodiny – princovia Charles, Andrew a Edward a princezná Anna, ako aj Alžbetin vnuk princ William. Na ceste do kráľovninho sídla bol aj princ Harry. Vlajka na Windsorskom zámku, ktorý bol kráľovninou hlavnou rezidenciou od roku 2011, bola stiahnutá na pol žrde, rovnako ako aj vlajka na Buckinghamskom paláci.

Krátko po tom, ako Buckinghamský palác oficiálne oznámil smrť kráľovnej, sa v uliciach strhlo doslova šialenstvo a každý, kto bol v centr Londýna, sa rozhodol ísť von a vyjadriť tak zosnulej panovníčke úctu. Pred múry paláca pokladali kvety, sviečky a ľudia stáli v dave na námestí, aj keď počasie bolo typické britské - upršané.

Davy ľudí stoja pred Buckinghamským palácom a lúčia sa s kráľovnou Alžbetou II., ktorá navždy opustila tento svet.

Silné reakcie ľudí

Pri tejto príležitosti vzniklo aj video televízie Byline, ktorá sa v uliciach pýtala miestnych, ale aj turistov, ako na oznámené informácie reagujú. Z videa doslova nabiehajú zimomriavky. Ľudia kráľovnej venovali silné slová, niektorí sa do kamery aj rozplakali, iní tomu nechceli uveriť. "Pane Bože," hovorí staršia pani v úvode videa. Nasleduje reakcia druhej pani, ktorá je turistka z Nemecka. "Kráľovná je mŕtva? Och….je to pravda?" pýta sa neveriacky.

Následne sa vo videu objaví aj neskôr. Vysvetlila, že v Británii je na výlete s rodinou, pochádzajú z Nemecka. "Je to obrovská škoda a strata nielen pre Britov, ale aj pre ľudí po celom svete či pre nás, Nemcov. My v Nemecku sme ju taktiež milovali, keďže je nám veľmi blízka. Možno viete, že rod Mountbatten s jeho históriou nás veľmi spája. Prepáčte nenachádzam ďalšie slová," ospravedlnila sa a odišla. Phillip Mountbatten, vojvoda z Edinburgu bol kráľovnin manžel, ktorý mal korene aj v Nemecku. Mnohí mu vyčítali spriaznenosť s nemeckými rodmi z ktorých niektoré mali blízko k nacistickému režimu.

Ďalšia pani, ktorá je domáca, nemôže informácií o úmrtí milovanej kráľovnej uveriť a hovorí, že štvrtok 8. septembra je pre ňu najsmutnejší deň. "Už nikdy neuvidíme niekoho, ako bola kráľovná Alžbeta. Je to tá najsmutnejšia vec. Nikdy som si nemyslela, že sa to naozaj stane," povedala so slzami v očiach. Jej kamarátka následne dodala, že panovníčka bola dlhé roky súčasťou životov Britov. "A teraz už nebude. Cítim sa veľmi vďačne a poctená, že som mohla žiť počas jej vládnutia. To je všetko čo vám k tomu poviem," doplnila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP/Alberto Pezzali

Tomu, že kráľovná umrela, nevedela uveriť ani ďalšia miestna žena. Niektorým dokonca emócie nedovolili odpovedať, ako miestnej pani, ktorá bola v uliciach s kamarátkou, ktorá pricestovala z New Yorku. "Je to devastujúce, je to šok to je asi jedine čo vám dokážem povedať," uviedla turistka. K úmrtiu panovníčky sa vyjadril aj muž, ktorá pracuje v britskej armáde, a tak vie, čo bude najbližšie dni nasledovať. Podľa jeho slov ho čakajú dôležité povinnosti. Video uzatvárajú slová domácej ženy v zelenej blúzke. "Viete, je to naozaj veľký šok. Rovnako, ako zvyšok Veľkej Británie, aj my trúchlime s kráľovskou rodinou. Je to deň, ktorý sa zapíše do histórie čiernymi písmenami. Bola kráľovná ľudských sŕdc, nemyslíte? Každým bola veľmi milovaná. Smrť kráľovnej Alžbety je obrovská strata. Prepáčte cítim, že budem plakať, slzy sa mi hrnú do očí, len keď si na to spomeniem," uzavrela.