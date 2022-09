Muž dostal za napadnutie policajta pri útoku na Kapitol 10 rokov väzenia: Podľa Bidena sú stúpenci Trumpa hrozbou pre demokraciu

Webster (56) tvrdil, že konal v sebaobrane, keď vlani 6. januára udrel tyčou policajta Noaha Rathbuna. Porota však toto jeho tvrdenie odmietla. Federálna prokuratúra žiadala pre Webstera trest odňatia slobody v dĺžke 17 rokov a šesť mesiacov.

Webster na súde vypovedal, že sa snažil chrániť pred "nebezpečným policajtom", ktorý ho udrel päsťou do tváre. Websterov právny zástupca podľa agentúry Reuters argumentoval, že jeho klient bol "mimoriadne ovplyvnený" Trumpovými klamstvami súvisiacimi s voľbami. Webster odišiel z newyorskej polície v roku 2011 po 20 rokoch služby. V rokoch 1985 až 1989 slúžil v Námornej pechote Spojených štátov (USMC).

V súvislosti s nepokojmi v Kapitole zatkli vyše 850 ľudí a viac ako 260 z nich boli obvinení z napadnutia alebo marenia činnosti orgánu na presadzovania práva. Udalosti, pri ktorých stúpenci Trumpa vtrhli do Kapitolu, si vyžiadali najmenej päť obetí. Zranenia utrpelo 140 policajtov. K nepokojom došlo po vášnivom prejave Trumpa pred podporovateľmi blízko Bieleho domu.

Trump a jeho stúpenci sú hrozbou pre demokraciu

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok večer ostro kritizoval svojho predchodcu Donalda Trumpa a jeho "extrémistických" prívržencov, pričom ich označil za nepriateľov americkej demokracie. Vyjadril sa tak v prejave, ktorý predniesol v meste Filadelfia v americkom štáte Pensylvánia. Informuje o rom AFP. Trump a republikáni oddaní jeho ideológii MAGA ("Make America Great Again!"/Urobme Ameriku opäť veľkou!) predstavujú podľa Bidena "extrémizmus, ktorý ohrozuje samotné základy republiky".

Povedal, že Trumpovi stúpenci sú "odhodlaní vrátiť krajinu naspäť do doby" bez práva na interrupciu, práva na súkromie, práva na antikoncepciu alebo bez možnosti vstúpiť do manželstva aj osobám rovnakého pohlavia. Biden ďalej uviedol, že americkú demokraciu treba brániť. "Musíme ju brániť. Chrániť ju. Postaviť sa za ňu. Každý jeden z nás," povedal a v súvislosti s novembrovými doplňujúcimi voľbami do Kongresu vyzval voličov, aby odmietli extrémizmus.

Šéf Bieleho domu vo štvrtok takisto odsúdil politické násilie v Spojených štátoch s tým, že v krajine preň nie je miesto. Podľa AFP tým narážal na vlaňajší útok Trumpových stúpencov na budovu Kapitolu, ktorí odmietli prijať jeho volebnú porážku. Biden predniesol prejav o stave demokracie v USA v blízkosti budovy, kde bola pred viac ako dvoma storočiami prijatá Deklarácia nezávislosti Spojených štátov a ústava USA, všíma si AFP. Bidenova Demokratická strana sa v novembrových doplňujúcich voľbách bude usilovať udržať si väčšinu v Kongrese a Pensylvánia je jedným z kľúčových štátov vo volebnom súboji.