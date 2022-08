Ozbrojený muž nabúral autom do zátarás pri Kapitole, následne sa zastrelil

WASHINGTON - Ozbrojený muž vrazil svojim autom v nedeľu ráno do zátarás pri budove amerického Kapitolu vo Washingtone. Následne z horiaceho auta vystúpil a zastrelil sa. Uviedla to miestna polícia, informuje TASR na základe správ americkej televízie CNN a agentúry AP.

Incident sa odohral v nedeľu krátko pred 4.00 h miestneho času (10.00 h SELČ), keď muž nabúral so svojim vozidlom do zátarás na uliciach East Capitol Street a 2nd Street vo Washingtone. Následne vozidlo, ktoré začalo horieť, opustil a niekoľkokrát vystrelil do vzduchu, uviedla miestna polícia. Muž sa podľa nej zastrelil po tom, ako k nemu prišli príslušníci polície. Dodala, že pri tomto incidente nedošlo k zraneniam.

"Momentálne sa nezdá, že by sa muž zameral na členov (amerického) Kongresu, ktorí majú prázdniny, a nezdá sa, že by policajti strieľali zo svojich zbraní," píše sa vo vyhlásení polície. K incidentu došlo v čase, keď americké úrady v celej krajine čelia zvýšenému počtu vyhrážok po prehliadke amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v sídle bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Floride.

Vo štvrtok zastrelila americká polícia ozbrojeného muža na úteku, ktorý sa snažil preniknúť do kancelárie amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v meste Cincinnati. Tento útočník sa zúčastnil aj na útoku na americký Kapitol, ktorý sa odohral vlani 6. januára.