Gazprom na tri dni úplne zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1

MOSKVA - Rusko zastaví na tri dni dodávky cez plynovod Nord Stream 1, cez ktorý sa dopravuje plyn po dne Baltského mora do Európy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.

Koncern Gazprom v piatok uviedol, že od 31. augusta do 2. septembra úplne zastaví dodávky cez Nord Stream 1. Dôvodom je oprava jediného zostávajúceho funkčného kompresora na stanici Portovaja, ktorá by sa mala zrealizovať spoločne s expertmi Siemens Energy, tvrdí ruská firma. Z dôvodu "rutinnej údržby" nepotečie v uvedenom období cez plynovod žiaden plyn smerom do Nemecka, uviedol Gazprom.

Po ukončení odstávky bude cez plynovod opäť prúdiť 33 miliónov kubických metrov denne (m3), čo zodpovedá aktuálnym objemom, dodal ruský koncern. Odstávka plynovodu, ktorý aj tak niekoľko týždňov vyžívaný len na 20 % maximálnej kapacity, ešte výraznejšie naruší dodávky plynu do Európy sužovanej energetickou krízou. Takisto podporuje obavy, že Rusko môže pred zimnou sezónou dodávky úplne zastaviť.