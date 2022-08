Ruský Gazprom očakáva rast cien plynu v Európe počas zimy o ďalších 60 %

Plyn z Ruska, ktoré je najväčším dodávateľom suroviny do Európy, tečie tento rok v obmedzenom objeme. Po tom, ako Rusko zaútočilo koncom februára na Ukrajinu, západné štáty na Moskvu uvalili sankcie. Tie Gazprom uviedol ako dôvod obmedzenia dodávok cez kľúčový plynovod Severný prúd 1, ktorý dodáva surovinu po dne Baltického mora do Nemecka. To prispelo k výraznému rastu cien plynu.

"Európske ceny plynu na spotovom trhu dosiahli 2500 USD (za 1000 m3). Ak bude tento trend pokračovať, tak pri konzervatívnych odhadoch ceny prekročia túto zimu 4000 USD/1000m3," uviedol v utorok (16. 8.) Gazprom.

Okrem sporu za turbíny pre Severný prúd 1, ktorý teraz funguje na 20 % svojej kapacity, ceny ovplyvnil aj fakt, že Kyjev odstavil jednu z transportných trás ruského plynu do Európy. Od začiatku roka do 15. augusta klesol export plynu od Gazpromu medziročne o 36,2 % na 78,5 miliardy m3 a produkcia plynu sa znížila o 13,2 % na 274,8 miliardy m3.

V prvej polovici augusta sa produkcia plynu zo strany Gazpromu znížila medziročne o 32,2 %, pričom za mesiac júl pokles predstavoval 35,8 %, povedal Jevgenij Suvorov, ekonóm z CentroCreditBank. Čo sa týka exportu plynu, ten klesol v júli medziročne o 58,4 % a za prvú polovicu augusta pokles dosiahol 59 %.