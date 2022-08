Dodávky ropy aj plynu na Slovensko sú stabilizované: Ceny ropy v piatok ráno klesli

"Spoločnosť Transpetrol, a. s., potvrdzuje, že dodávky ropy ropovodom Družba sú plynulé a v štandardnom objeme. Pre potreby domáceho trhu sú tak ako doteraz plne postačujúce," uviedla pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu Linda Vaškovičová. Dodávky ropy v závere minulého týždňa prerušila Ukrajina po tom, ako európske banky ruskej strane vrátili platbu za tranzit pre ukrajinského prepravcu. Ukrajina v stredu (10. 8.) obnovila tranzit ropy pre Slovensko po úhrade tranzitných poplatkov rafinériou Slovnaft.

SPP sa podarilo zaistiť náhradné dodávky plynu zo Severného mora

Stabilizované sú po obmedzení prepravy v plynovode Nord Stream 1 z konca júla aj dodávky zemného plynu. Na vstupe Lanžhot prichádza zo západu 14 – 15 miliónov m3 zemného plynu denne a ďalších 36 miliónov m3 prúdi na Slovensko cez Ukrajinu. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) po obmedzení dodávok cez Nord Stream 1 uviedol, že od ruského Gazpromu dostáva približne 40 % dohodnutého množstva plynu. SPP sa však podarilo zaistiť náhradné dodávky plynu zo Severného mora a tiež pravidelné dodávky skvapalneného zemného plynu. Pred znížením dodávok cez Nord Stream 1 na 20 % jeho kapacity však prichádzalo na Slovensko cez západnú Európu viac ako 33 miliónov m3 plynu denne.

Dodávky plynu sú obmedzené

Oproti obdobiu pred alebo na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sú však dodávky plynu obmedzené aj na vstupe vo Veľkých Kapušanoch. Ešte začiatkom apríla Rusko dodávalo cez Ukrajinu viac ako 90 miliónov m3 zemného plynu denne. Zo zemného plynu, ktorý pritečie na Slovensko, zostane v krajine iba približne osem miliónov m3 denne. Zvyšná časť, čo je viac ako 40 miliónov m3, pokračuje cez výstupný bod Baumgarten ďalej do Rakúska a Talianska.

Ceny ropy v piatok ráno klesli

Ceny ropy na konci týždňa klesli z dôvodu neistých vyhliadok dopytu po štvrtkovom (11. 8.) výraznom náraste. Oba referenčné druhy ropy však zrejme zaznamenajú celotýždenný nárast, keďže obavy z recesie sa znížili. Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v piatok ráno o 7.23 h SELČ predával po 93,81 USD (90,74 eura). To bolo o 53 centov alebo 0,56 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze.

Kontrakt si vo štvrtok pripísal 2,41 USD alebo asi 2,6 % a uzavrel na 94,34 USD za barel. Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 7.26 h SELČ obchodoval so stratou 49 centov alebo 0,49 % po 99,11 USD za barel. Vo štvrtok zdražel o 2,20 USD alebo približne o 2,3 % na 97,60 USD za barel. Vo štvrtok ceny čierneho zlata podporili nádeje týkajúce sa rýchlejšieho rastu spotreby. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) totiž zvýšila prognózu rastu dopytu v tomto roku.

Brent by sa mohol za celý týždeň posilniť o viac ako 4 % a zmazať časť z minulotýždňových strát vo výške 14 %, čo bol jeho najprudší prepad od apríla 2020. Príčinou boli obavy, že rastúca inflácia a úrokové sadzby ochladia rast ekonomiky, a tým aj dopyt po palivách. WTI by mohla zaznamenať týždňové zvýšenie o viac než 5 %, čím by zmazala približne polovicu zo strát z minulého týždňa.

Ceny benzínov, LPG aj nafty sa v 31. týždni znížili

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 31. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 30. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, skvapalneného ropného plynu (LPG) a motorovej nafty. Ceny stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) sa nezmenili. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR V 31. týždni 2022 v porovnaní s 30. týždňom 2022 sa znížili ceny 95-oktánového benzínu o 0,045 eura alebo o 2,46 % na 1,784 eura, 98-oktánového benzínu o 0,051 eura alebo o 2,51 % na 1,980 eura, LPG o 0,018 eura alebo o 2,02 % na 0,873 eura, ako aj motorovej nafty o 0,041 eura alebo o 2,20 % na 1,82 eura. Ceny CNG a LNG zostali nezmenené, zotrvali na úrovni 1,999 eura, respektíve 2,862 eura.

Dodávky do Česka cez ropovod Družba sa zrejme obnovia v sobotu

Dodávky ropy z Ruska cez južnú vetvu ropovodu Družba by sa mali obnoviť aj do Česka. Nemenovaná európska banka totiž súhlasila so spracovaním platby za tranzitné poplatky cez Ukrajinu, čo potvrdil aj Slovnaft a ďalší zdroj oboznámený so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Ak realizáciu platby potvrdia všetky strany, znamenalo by to, že sa môžu obnoviť dodávky ruskej ropy do Česka po približne jeden týždeň trvajúcom výpadku.

Takisto by sa tým stanovili podmienky pre budúce platby za tranzit. Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť v utorok (9. 8.) uviedol, že od 4. augusta je zastavený tranzit cez južnú vetvu ropovodu Družba na Slovensko, do Maďarska a Česka. Príčinou bolo, že Rusko pre západné sankcie údajne nedokázalo zaplatiť za tranzit cez Ukrajinu. Dodávky na Slovensko a do Maďarska cez Družbu boli obnovené ešte v stredu (10. 8.) po tom, ako tranzitné poplatky ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta uhradil maďarský MOL a jeho slovenská dcéra Slovnaft.

Dodávky do Česka však zatiaľ obnovené neboli. "Podľa našich informácií tá banka si to rozmyslela a platbu za tranzitné poplatky medzi tranzitnými firmami, ktorú pôvodne blokovala, nakoniec akceptovala," uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár. To podľa neho potvrdzuje, že tento spôsob platieb za tranzitné poplatky je "funkčný a môže byť dlhodobým riešením". Iný zdroj oboznámený so záležitosťou uviedol, že platbu odblokovala holandská banka ING a že dodávky ropy do Česka sa obnovia v sobotu (13. 8.). Česká firma Mero, ktorá prevádzkuje českú časť ropovodu Družba, uviedla, že nemá informácie o statuse platby. Jej šéf Jaroslav Pantůček vo štvrtok (11. 8.) povedal, že očakáva obnovenie dodávok do Česka v piatok alebo v sobotu.