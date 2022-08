Rusko začína dodávať Maďarsku plyn navyše: Plníme si našu povinnosť, tvrdí Budapešť

Podľa maďarského ministerstva zahraničných vecí obchodné rokovania s Moskvou "viedli k dohode" a výsledkom je, že ruský energetický gigant Gazprom začal v piatok (12. 8.) dodávať Budapešti plyn "nad už predtým zazmluvnené množstvá".

"Povinnosťou maďarskej vlády je zaistiť bezpečné dodávky zemného plynu do krajiny a my to plníme," uviedol na svojej stránke na sociálnej sieti predstaviteľ ministerstva Tamás Menczer. V prvej fáze bude do Maďarska do konca augusta prúdiť z juhu cez plynovod TurkStream dodatočný objem 2,6 milióna kubických metrov (m3) plynu za deň, napísal s tým, že prebiehajú rokovania o septembrových dodávkach.

Získanie plynu bez Ruska je nemožné

Maďarský minister Szijjárto v júli na predtým neohlásenej návšteve v Moskve diskutoval o nákupe ďalších 700 miliónov m3 zemného plynu. "Vo svetle toho, čo je známe o súčasných podmienkach na európskom trhu, je jasné, že získanie takého veľkého množstva je nemožné bez ruských zdrojov," skonštatoval Menczer vo svojom príspevku, pričom spomenul návštevu Szijjárta.

Tento týždeň vstúpil do platnosti plán Európskej únie (EÚ) o znížení spotreby plynu v celom bloku o 15 %, čo jej má pomôcť zvládnuť energetickú krízu vyvolanú ruskou vojnou na Ukrajine. Niektoré štáty EÚ však získali výnimky z prísneho dodržiavania pravidla, ktoré je označované tiež za "dobrovoľné zníženie dopytu". Maďarsko, ktoré sa spolieha na plyn z Ruska, požiadalo tiež o výnimku.