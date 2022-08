Hasiči chcú popoludní ukončiť zásah v Národnom parku České Švajčiarsko

PRAHA - Hasiči v Národnom parku České Švajčiarsko by mali popoludní správe parku odovzdať posledné hasené územie, čím by požiar považovali za zlikvidovaný. Uviedol to v piatok riaditeľ Hasičského záchranného zboru ČR (HZS ČR) Vladimír Vlček, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Likvidácia požiaru podľa Vladimíra Vlčka znamená, že nikde nebude viditeľné plamenné ohnisko. Dnes ráno sa drobné skryté ohniská objavili opäť v blízkosti dominanty parku Pravčickej brány a vrchu Bouřňák. Na mieste aktuálne zasahuje 120 hasičov. Na problémové miesta však budú ešte niekoľko týždňov dozerať hasiči. "Z tých skúseností, ktoré máme z poslednej doby, sa tu môže objavovať rad skrytých ohnísk požiaru."

Galéria fotiek (3) Slovenskí hasiči zasahujú pri požiari v Českom Švajčiarsku už deviaty deň

Zdroj: Facebook/ Hasičský a záchranný zbor

Na mieste preto zostáva 40 profesionálnych a 72 dobrovoľných hasičov a 35 kusov techniky, spresnil Vlček. V sobotu od 9.00 sa budú môcť evakuovaní obyvatelia vrátiť do obcí Mezná a Mezní Louka. V piatik by sa malo skončiť nasadenie vrtuľníkov. Ak by sa neskôr objavilo väčšie ohnisko a bol by potrebný vrtuľník, polícia je pripravená znovu ho nasadiť do akcie. Z Prahy by tam podľa šéfa českých hasičov doletel do 30 minút.

Galéria fotiek (3) Požiar v národnom parku České Švajčiarsko

Zdroj: Facebook/Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Pri hasení požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko sa vystriedalo viac ako 6.000 hasičov a 400 kusov techniky. Českým vrtuľníkom pomáhali aj vrtuľníky zo Slovenska, Poľska a Nemecka. S hasením pomáhali aj lietadlá z Talianska a Švédska. V národnom parku na severozápade Česka začalo horieť 24. júla pravdepodobne ľudským pričinením.