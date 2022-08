Tragédia v Taliansku: Na promenáde sa strhla hromadná bitka, hlásené je jedno úmrtie

Na pobreží Reggio Calabria sa v sobotu večer strhla veľká bitka. Desiatky chlapcov sa rozbehli proti sebe. Z miesta strašnej scény bolo počuť len výkriky a nadávky. Miesto, kde sa incident odohral, patrí medzi vyhľadávané turistami, píše talianske Leggo. Hromadná bitka preto neušla ani náhodným okoloidúcim. Niektorí z nich si to dokonca začali točiť na telefón.

Všetko sa to odohralo len pár hodín pred festivalom Pride, na ktorom sa spojilo celé mesto. V prípade Reggio Calabria to nie je prvý násilný stret medzi mladými ľuďmi. Promenáda sa v lete mení na ulicu nočného života s množstvom klubov. Opití násilníci sú preto v lokalite na dennej báze.

Hrozná scéna

Video z hromadnej bitky však láme srdce. Proti jednému chlapcovi sa rozbehlo hneď niekoľko útočníkov. Snažil sa im utiecť, ale obkľúčili ho a začali biť. Viacerí ľudia sa vyjadrili so slovami: "Je mŕtvy, je mŕtvy." Starosta Giuseppe Falcomatà zverejnil video na svojom facebookovom profile. "Naše Lungomare je dejiskom mnohých podujatí a koncertov. Sú však ľudia, ktorým sa to nepáči a dávajú prednosť násiliu. Žiaľbohu, z takýchto tragických scén sa ľudia zrejme nikdy nepoučia," píše starosta.

"Vždy som tvrdil, že úlohou inštitúcií a vzdelávacích agentúr je vo všeobecnosti pochopiť dôvody takéhoto vyčíňania a zlosti. Očividne sú medzi nami ľudia, ktorí sa už vo veľmi mladom veku rozhodli presadzovať barbarské správanie. Toto nie je naše mesto, nie je to Reggio, aké poznáme," dodal.

Starosta pokračoval, že aj keď sa výtržníkov podarí chytiť, chybou je hlavne výchova a vzdelávanie. útočníkom, ktorí sa rozbehli viacerí na jedného chlapca odkazuje, že to nebola bitka, ale čisté násilie. "Ak by som na tých záberoch spoznal svojho syna, neváhal by som ani minútu a rovno by som ho odviezol na policajnú stanicu," uviedol na záver.