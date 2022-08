V Európe zúri ničivý živel: Hrôzostrašné zábery z Talianska! Pripomínajú koniec sveta, hlásia aj obete

Talianskom sa prehnali silné búrky, pri ktorých dosahovala rýchlosť vetra až 220 km/h. Takto to vyzeralo v lokalite Piombino Zdroj: Tornado in Italia/Evandro Mariti DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Thursday, August 18, 2022

Južnú Európu zasiahla silná víchrica. Začala na ostrove Korzika, kde namerali rýchlosť vetra takmer 200 kilometrov za hodinu. A pokračovala smer Taliansko. Obete boli nájdené v lokalite Sorbano del Giudice, neďaleko mesta Lucca a v parku La Malfa v meste Carrara. "Značné škody boli hlásené medzi Marina di Carrara a Carrara v dôsledku prudkého downburstu. Bol tu zaznamenaný vietor s rýchlosťou 140-150 km/h," píše portál Tornado di Italia.

V prvom prípade, je obeťou muž, v druhom prípade to je žena, uviedlo Leggo. Ženu sa pokúsili resuscitovať, ale žiaľ zraneniam podľahla. Štyria ďalší ľudia boli zranení padajúcimi stromami v kempe Italia v meste Marina di Massa. Traja z nich boli odvezení do nemocnice, zatiaľ čo hasiči oslobodzovali štvrtú osobu z karavanu. 11 rodín muselo byť evakuovaných do Modeny.

V meste Boara spadol žeriav na niekoľko domov, ktoré sa stali neobývateľné, našťastie sa však nikto nezranil. Starosta mesta Ferrara vyhlásil, že je pripravený prichystať pre rodiny náhradné bývanie. Na severnom pobreží Toskánska zdvihla silná víchrica trosky a predmety do vzduchu a zranila pritom muža. Išlo o údržbára dopravnej spoločnosti, ktorý bol odvezený na pohotovosť. Od včerajšieho večera hasiči zasahovali takmer 100 krát. V práci sa striedajú policajti, hasiči a dobrovoľníci civilnej obrany.