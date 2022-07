Prahu a stredné Čechy zasiahli búrky: Popadané stromy a konáre, prerušená prevádzka letiska a meškania letov

V dôsledku búrky bola popoludní asi na 30 minút prerušená doprava na pražskom letisku, informoval spravodajský web Novinky.cz monitorovaný agentúrou TASR. Hovorkyňa pražského letiska Eva Krejčí informovala, že kvôli búrke bolo v sobotu krátko pred 13.15 h SELČ asi na 30 minút prerušené vypravovanie letov z Prahy. Následné meškanie letov podľa Krejší nebolo veľké.

Varovanie pred búrkami

Výraznejšie sa táto situácia dotkla len letu z Londýna do Prahy. Toto lietadlo bolo odklonené do Drážďan, kde čakalo na lepšie počasie, potom zamierilo do Prahy, uviedla Krejčí. Búrky sa neskôr popoludní presunuli do juhovýchodnej časti stredných Čiech, spresnili Novinky.cz. Český hydrometeorologický ústav vydal varovanie pred búrkami vo všetkých krajoch ČR, ktoré platilo do sobotnej 21.00 h SELČ.

V Horoměřiciach vzala voda púť

V Horoměřiciach pri Prahe museli dnes popoludní kvôli búrke a silnému prívalovému dažďu predčasne ukončiť tradičnú púť na nádvorí zámku. Na niektorých miestach v regióne padali popoludní väčšie krúpy. Hasiči v stredných Čechách vychádzali popoludní kvôli búrke k jednotkám prípadov, väčšinou odstraňovali stromy spadlé na ceste, povedala ČTK hovorkyňa stredočeských hasičov Vladimíra Kereková.

"Začínali sme o 13.30 h a počas piatich minút sa zatiahlo, skoro nebolo vidieť, vietor prevracal stánky, zrazu bolo 20 centimetrov vody," povedal ČTK starosta Horoměřic Ján Herčík (Naše Horoměřice). Krúpy a vietor podľa neho zničili zhruba polovicu strechy na stodole, stánkarom na púti polámali konštrukcie stánkov.

"Anenskú púť sme chystali pol roka - stánky, kolotoč, štyri kapely. A potom je to počas chvíľky preč," uviedol Herčík. Škodu majú podľa neho aj stánkari, ktorým prudký dážď zničil zásoby. Hasiči pomáhali zachytiť trampolínu, ktorú zobral vietor. "Vychádzali sme k niekoľkým spadnutým stromom, ale zásahovú činnosť to nijako výrazne nezvýšilo," povedala ČTK okolo 19.00 H Kereková. V celom kraji mali hasiči zhruba desať výjazdov, ktoré by mohli súvisieť s búrkou.