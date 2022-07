Pozor na hrozbu na plážach Stredozemného mora: Striehne už od júna! Ak sa jej nevyhnete, takto postupujte

AJJACIO - Od polovice júna sú na plážach Azúrového pobrežia i Korziky vidieť fialové medúzy, ktorých popálenie je nesmierne bolestivé. Predstava, že sa ich dá zbaviť, je klamlivá. Medúzy sú na planéte už 600 miliónov rokov a nie sú tu len na to, aby trápili plavcov, píše agentúra AP.

Tanierovku svietivú možno nájsť vo všetkých častiach Stredozemného mora. Až 98 percent jej tela tvorí voda, nemajú mozog, môžu plávať a vznášať sa, ale nedokážu vzdorovať morským prúdom. Sú súčasťou zooplanktónu a po celý rok sú pritomné v stredomorskom prúdení, pričom majú tendenciu držať sa pri pobreží, kam ich nesú prúdy z juhu, uviedol Fabien Lombard z oceánografického strediska vo Villefranche-sur-Mer.

V Ajacciu na Korzike sú ich tisíce. Medzi tými, ktorým tanierovka vstrekla jed, bol taliansky plavec Simone Martini. Na čele mu ostala pamiatka, ktorú vidno ešte aj po dvoch týždňoch a miesto občas bolí. "Tieto slepé tvory bodajú do všetkého, čoho sa dotknú, aby zistili, či to nie je na jedenie. Aby svoju korisť znehybnili, vstreknú do nej neurotoxíny a tráviace enzýmy," vysvetlil Lombard. S bolesťou bojuje každý po svojom. Upokojovať ranu močom ale podľa experta nepomáha. Rana sa hlavne nesmie škrabať, omývať morskou vodou a zbytočné je aj snažiť sa bunky medúzy odstrániť mokrým pieskom.

Podľa správy Medzivládnej skupiny odborníkov o zmenách klímy OSN (GIEC) z roku 2019 je medúz toľko, že to môže dospieť až ku "zgeľovateniu" oceánov. Francúzska odborníčka Lovina Fullgrabeová sa prikláňa k hypotéze, že väčší výskyt medúz súvisí s nadmerným lovom ich prirodzených nepriateľov - tuniakov a korytnačiek. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odporučila bojovať s premnožením medúz ich konzumáciou. Lombard je ale proti tomu, aby sa riešil len symptóm nerovnováhy v moriach a nie jeho príčina, ktorou je znižovanie stavu rýb.

Medúzy v minulosti dopomohli k niekoľkým vedeckým objavom. Nobelova cena za lekárstvo bola napríklad v roku 1913 udelená za výskum vplyvu jedu druhu príbuzného medúzam. Podarilo sa vďaka nemu pochopiť princíp anafylaktického šoku, teda neprimeranej silnej imunitnej reakcie na neškodný alergén. Jed u ľudí, ktorí mu už boli vystavení, imunitu oslabí, nie posilní. Medúzy majú veľký potenciál - okrem toho, žer sú potravou pre ryby, sú taktiež dobrým hnojivom a stabilizátorom pôdnej vlhkosti, čo sa využíva pri pestovaní vína v departemente Landes, ryže v Číne či bazalky v Mexiku. V Izraeli kolagén z medúz dávajú do dámskych vložiek, v Rusku sa zas pridáva do betónu pri stavbách, ktoré majú odolať zemetraseniu.