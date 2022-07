Podľa novej štúdie 95 percent prípadov opičích kiahní súvisí so sexuálnym stykom

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

WASHINGTON - Až 95 percent prípadov vírusu opičích kiahní sa medzi ľuďmi rozšírilo sexuálnym stykom. Vyplýva to z najnovšej štúdie zverejnenej vo štvrtok v odbornom periodiku New England Journal of Medicine. Informuje o tom agentúra AFP.