Chcete si predĺžiť život? Jednoznačný verdikt vedcov, toto musíte zaradiť do svojho režimu

WASHINGTON - Zvýšené dávky pohybu môžu ľuďom predĺžiť život. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je potrebné do týždenného režimu zaradiť 150 až 300 minút mierneho cvičenia alebo 75 až 150 minút energických aktivít.

Štúdia, o ktorej informovala stanica CNN, bola zverejnená tento týždeň v odbornom časopise Circulation. Vykonaná bola na 116 000 dospelých, ktorí poskytovali správy o svojich fyzických aktivitách po dobu 30 rokov.

Podľa WHO má na dožitie vplyv akékoľvek predĺženie fyzickej činnosti. Najmenej prípadov predčasného úmrtia bolo v skupinách, ktoré sa venovali 150 až 300 minút týždenne intenzívnemu cvičeniu alebo 300 až 600 minút aktivitám miernejším, povedal autor štúdie Dong Hon Lee z oddelenia správnej výživy na Harvardskej škole verejného zdravia T.H. Chana.

"Je dôležité povedať, že sme nezaznamenali negatívny vývoj u ľudí, ktorí uvádzali viac ako štvornásobok odporúčaného minima aktivít," uvádza Lee. K menej náročným aktivitám sa radí rýchla chôdza, ale aj kosenie trávnika alebo hra tenisovej štvorhry. Za intenzívnu sa považuje horská turistika, beh alebo hranie futbalu. Podľa CNN štúdia potvrdzuje odporúčanie WHO, ako by sa ľudia mali hýbať, a zároveň povzbudzuje k zvýšeniu fyzickej aktivity v záujme dlhšieho života. "Môžete si hovoriť, že desať hodín mierneho cvičenia týždenne je veľa a že sa to nedá zvládnuť, keď má človek na starosti všetky ostatné povinnosti," uvádza Lee. Podľa vedcov je ale potrebné cvičenie zakomponovať do dennej rutiny tak, aby sa stalo jej súčasťou.

Podľa iného výskumu z minulého decembra sa najviac osvedčuje urobiť si harmonogram cvičenia a nepovoliť si viac ako jedno vynechanie. Nie je potrebné nasadiť "dávky" okamžite a naraz. Aj 11 minút denného cvičenia má vplyv na dĺžku života, uvádza minuloročná štúdia. Stačí rýchlo sa prejsť vonku alebo na chodiacom páse, dať si štyri dávky cvičenia s činkami, zacvičiť si jogu alebo si zatancovať na tri hudobné skladby.