Turecký prezident Erdogan od Fínska a Švédska očakáva činy, nie len prázdne slová

ISTANBUL - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok pred odletom na summit NATO v Madride vyhlásil, že od Švédska a Fínska očakáva činy, a nie len "prázdne slová". Najvyšší predstaviteľ Ankary opäť zopakoval, že proces vstupu oboch krajín do Severoatlantickej aliancie sa nepohne dopredu, pokiaľ sa nevezmú do úvahy bezpečnostné obavy Turecka. Informujeme o tom na základe informácií od agentúr AFP a Reuters.

"Nechceme prázdne slová, chceme výsledky," povedal Erdogan novinárom. Turecký prezident tvrdí, že Fínsko a Švédsko poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a tiež stúpencom exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stojí za neúspešným pokusom o prevrat v Turecku z roku 2016. Turecko preto blokuje proces vstupu oboch uvedených severských štátov do organizácie NATO.

So šéfom Bieleho domu chce prerokovať nákup amerických stíhačiek typu F-16

Podľa agentúry DPA sa Erdogan v utorok v Madride stretne so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou a s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom, aby s nimi prediskutoval svoj odmietavý postoj. Na stretnutí bude prítomný aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Erdogan pred odletom do Španielska uviedol, že sa plánuje v "utorok alebo stredu" stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Najvyšší predstaviteľ Turecka novinárom povedal, že so šéfom Bieleho domu chce prerokovať nákup amerických stíhačiek typu F-16, ktorý Spojené štáty pozastavili.