Prezident Biden to potvrdil: USA do Európy pošlú ďalších vojakov a techniku na posilnenie NATO

"Spoločne s našimi spojencami zabezpečíme, že NATO je pripravené čeliť hrozbám vo všetkých smeroch a vo všetkých oblastiach – na pevnine, vo vzduchu i na mori," povedal Biden v Madride na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. V španielskom hlavnom meste sa v stredu začína dvojdňový summit NATO.

Fínsko a Švédsko sa rozhodli skončiť s neutralitou

Spojenci podľa Bidenových slov na tomto stretnutí opätovne potvrdia jednotnosť a odhodlanie Aliancie brániť každý centimeter územia NATO. Šéf Bieleho domu takisto pripomenul, že Fínsko a Švédsko sa rozhodli skončiť s neutralitou a pripojiť sa k NATO, čím sa táto aliancia posilní.

"USA posilnia prítomnosť svojich síl v Európe a budú reagovať na zmeny v bezpečnostnom prostredí a takisto posilnia kolektívnu bezpečnosť," povedal Biden. Pripomenul, že Spojené štáty v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine zvýšili počet svojich vojakov v Európe na 100.000. Vo zvyšovaní podpory vo vojenskej oblasti budú podľa neho pokračovať aj naďalej v spolupráci s ostatnými členskými krajinami.

Posilnia prítomnosť svojich vojakov v pobaltských krajinách

V rámci avizovaného vyslania posíl do Európy USA vytvoria v Poľsku veliteľstvo pre 5. zbor pozemných síl americkej armády, umiestnia ďalšie oddiely do Rumunska, dve letky stíhačiek F-35 do Spojeného kráľovstva a dva torpédoborce do Španielska. Takisto posilnia prítomnosť svojich vojakov v pobaltských krajinách a vzdušných síl v Nemecku a Taliansku.

Johnson vyjadril odhodlanie podporovať východné krídlo NATO

Britský premiér Boris Johnson v stredu vyjadril odhodlanie vojensky posilňovať východné krídlo NATO. TASR o tom informuje na základe jeho vyjadrení na sociálnej sieti a servisu agentúry DPA. "Ak (ruský prezident) Vladimir Putin dúfal, že v dôsledku svojej nevyprovokovanej nezákonnej invázie na Ukrajinu bude na východnom fronte menej NATO, tak sa úplne mýli," povedal Johnson po príchode na summit Severoatlantickej aliancie v Madride.

Pripojenie sa Fínska a Švédska k Aliancii bude podľa britského premiéra "obrovský krok vpred". "Musíme sa uistiť, že budeme premýšľať nad lekciami z posledných niekoľkých mesiacov i o potrebe zmeniť rozloženie síl NATO na východnom krídle," povedal predseda britskej vlády.