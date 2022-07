Vodič smeroval do tunela, no počas jazdy si kýchol: Malo to hororové následky

Tragická nehoda na českej D1: Vyžiadala si tri ľudské životy (archívne video)

Tínedžer a jeho dvaja spolujazdci išli skoro ráno okolo druhej hodiny v pravom jazdnom pruhu na diaľnici A3 prichádzajúcej od Zürichu v smere na Chur. Bezprostredne pred vstupom do tunela si vodič musel kýchnuť a to ho úplne rozhodilo. Autom sa najskôr dotkol pravého zábradlia, následne dostal šmyk a narazil do pravej steny tunela, až nakoniec zastavil v predbiehacom pruhu, informuje 20min.ch.

Galéria fotiek (2) Auto začalo po náraze horieť.

Zdroj: Kantonspolizei St. Gallen.

Auto úplne zhorelo

Bezprostredne po nehode auto začalo horieť a krátko nato ho už úplne zachvátili plamene. Traja pasažieri utrpeli ľahké zranenia, no z vozidla sa dostali sami. Celkovo sa škody na majetku vyšplhali na niekoľko desiatok tisíc eur. Horiace auto uhasili po príchode na miesto miestni hasiči. Diaľnicu museli počas vyšetrovania incidentu uzavrieť. Keďže došlo k poškodeniu povrchu vozovky, ľavý jazdný pruh bol ešte niekoľko dní uzavretý.