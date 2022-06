Tragédia v Poľsku: Szymek (†1,5) bol v aute celý deň, matka si to uvedomila, až keď prišla poňho do jaslí

ŠTETÍN – Neznesiteľné horúčavy v spojení s nepozornosťou rodičov pripravili o život len polročné dieťa. Svoj nový prírastok do rodiny zabudla matka (38) v aute, keď odprevádzala staršie deti do škôlky. Následne sa presunula do práce s pocitom, že aj mladší syn je už v jasličkách. Ako veľmi sa ale mýlila.

Na severozápade Poľska v meste Štetín prišiel o život polročný chlapček. Jeho matka ho zabudla v aute a nechala ho tam niekoľko hodín. Ako informovalo rádio RMF FM, dieťa sa už nepodarilo zachrániť ani po rýchlom príchode záchranárov.

Poľský portál Wiadomości uviedol, že v stredu ráno 23. júna odviezla 38-ročná matka svoje staršie deti do škôlky. Následne sa premiestnila do práce, kde bola do 16. hodiny. Po odchode z práce nasadla opäť do auta a vybrala sa po deti do škôlky, kde vyzdvihla staršie deti. Po presune do jaslí jej povedali, že v ten deň svoje dieťa nepriniesla.

Šok a zdesenie

Matka sa teda vrátila naspäť do auta a až vtedy spozorovala svojho najmladšieho syna Szymeka (1,5) na zadnom sedadle. batoľa bolo celý deň zavreté v aute. V ten deň teplota v Štetíne dosahovala 27 stupňov Celzia. Na miesto boli privolaní záchranári, ktorí sa pokúsili o resuscitáciu. Chlapec žiaľ už nejavil žiadne známky života.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Prípad sa dostal aj na súd. Hovorkyňa Okresnej prokuratúry v Štetíne oznámila, že podrobné informácie poskytne v najbližších dňoch. Vyšetrovatelia budú musieť v prvom rade zistiť priamu príčinu smrti dieťaťa a to, či chlapec skutočne zomrel na následky prehriatia. Matke aj ostatným členom rodiny bolo potrebné zabezpečiť pomoc psychológa.

Dieťa sa zohrieva rýchlejšie

Polícia pripomína, že najmä v horúcom počasí by nemali zostávať deti v aute dlhšie ako je to potrebné. Teplota v rozpálenom aute môže dosiahnuť až 90 stupňov Celzia. Trvá len pár minút, kým dôjde k tragédii. To isté platí pre zvieratá a starších ľudí. Telo dieťaťa sa v takýchto podmienkach zahrieva 2,5-krát rýchlejšie ako telo dospelého človeka. Na záchranu už môže byť neskoro, aj keby bolo batoľa v aute len pár minút.