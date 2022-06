VIDEO Dráma na parkovisku v Chorvátsku: Bábätko zamknuté v rozhorúčenom aute! Ale keď zbadali jeho matku...

UMAG - Letné počasie prináša so sebou aj komplikácie. Platí to najmä vtedy, keď sa vyberiete niekde s deťmi a necháte ich v aute dlhšie, ako ste pôvodne zmýšľali. Je horúco, vonku sa teploty blížia už k 30 stupňom a v aute na parkovisku je zamknuté malé dieťa. Situácie sa museli ujať až privolaní hasiči.

Hasiči v Umagu na chorvátskom polostrove Istria prijali v stredu krátko pred 13. hodinou policajné hlásenie, že vo vozidle pri brehu Josipa Broza Tita zostalo zamknuté dieťa. "Vzhľadom na stav dieťaťa sme bez váhania rozbili sklo na aute, vytiahli ho a starali sa oň až do príchodu záchranky," povedal jeden z nich pre denník Jutarnji List.

Kde boli rodičia?

Dieťa bolo, našťastie, v poriadku, no preventívne ho previezli do Izoly. "Po tom, ako sme dieťa vyniesli z auta, sa konečne objavila jeho matka (22) a starí rodičia. Tlačili kočík, v ktorom bol pes," napísali hasiči na Facebooku. Ich veliteľ Bojan Štokovac spresnil, že okoloidúci zavolali pomoc hneď, ako zbadali bábätko zamknuté v aute so zatvorenými oknami. Bolo tam vraj približne 45 minút. V tom čase bolo bezvetrie a teplota vzduchu sa pohybovala okolo 30 stupňov Celzia.

Polícia v Umagu už prípad vyšetruje. Všetci traja sú podozriví zo spáchania trestného činu porušovania práv dieťaťa. Odborníci opätovne upozorňujú občanov, aby nenechávali deti samé vo vozidlách, pretože následkom môže byť smrť alebo vážne poškodenie ich zdravia. "Na ten zásah nemáme slov. Nie je to telefón, ktorý som si zabudol v aute. V aute muselo byť aspoň 50 stupňov. To malé dievčatko tam trčalo trištvrte hodinu. Viete si predstaviť, v akom stave bolo, keď sme ho vyslobodili," doplnil veliteľ hasičov pre Dnevnik.