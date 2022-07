Ďalšia zbytočná tragédia: Babička zabudla vnúčika (†3) v rozpálenom aute! Zadusil sa

Dopravná nehoda vo Fiľakove: Cyklistka bez prilby môže hovoriť o šťastí (archívne video)

V americkom štáte Georgia tragicky zomrel 26. júna trojročný chlapec. Ako informuje Fox News, stalo sa tak v rozpálenom aute. Jeho babka ho nechala na zadnom sedadle, čo si uvedomila až po niekoľkých hodinách.

Podľa koronera z okresu Muscogee si malého Kendricka všimol okolo 20:30 tamojšieho času jeho strýko, ktorý šoféroval SUV Nissan do reštaurácie rýchleho občerstvenia v Columbuse. Okolo 21:00 bol chlapec vyhlásený za mŕtveho. Podľa predbežných správ sa udusil. Teploty sa v ten deň v danej oblasti vyšplhali až na 35 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Chlapček strávil väčšinu nedele s príbuznými vrátane svojich troch sestier a starej mamy, uviedla miestna polícia. Domov sa ale vrátili bez neho okolo 17:30. Babička vošla do spálne, deti jedli a hrali sa. O tri hodiny neskôr si pri počítaní detí všimla, že Kendrick chýba. Zavolala preto jeho strýkovi, ktorý bol na Wendy's Drive-Thru na Wynnton Road, a spýtala sa, či nie je s ním. Strýko to poprel, no Kendricka našiel o niečo neskôr v SUV Nissan.

V súčasnosti nie je ešte známe, či budú vznesené obvinenia voči rodine mŕtveho chlapca. Na stránke GoFundMe bola spustená finančná zbierka na jeho pohreb. Píše sa v ňom: "Kendricka milovala jeho matka Yolanda Thomas a otec Kendrick Engram, ako aj 6 súrodencov a množstvo rodiny a priateľov. Bol energický, milujúci a plný života!" Do stredajšieho rána sa zozbieralo 520 amerických dolárov (asi 495 eur). Podľa organizácie Safe Kids tento rok zomrelo v rozpálených autách v USA už sedem detí.