Nemôžete žiadať, aby sa tam deti vrátili: Školu v Texase, kde došlo k masovej streľbe, zbúrajú

UVALDE - Základnú školu v americkom meste Uvalde v štáte Texas, kde v máji došlo k masovej streľbe, ktorá si vyžiadala životy 19 detí a dvoch učiteliek, plánujú zbúrať. V utorok to uviedol primátor tohto mesta Don McLaughlin, informujú stanice Sky News a denník BBC.

"Rozumiem tomu tak – a diskutoval som o tom so správcom (budovy) –, že škola bude zbúraná," povedal McLaughlin na stretnutí mestskej rady s občanmi. "Už nikdy nemôžete žiadať od dieťaťa alebo od učiteľa, aby sa do tejto školy vrátili," zdôvodnil toto rozhodnutie. Presný termín, kedy má dôjsť k demolácii budovy školy The Robb Elementary School, primátor neuviedol.

Správa bola zverejnená len niekoľko hodín po tom, čo šéf texaského rezortu pre verejnú bezpečnosť Steven McCraw ohlásil, že na mieste činu bolo v čase streľby dostatok policajtov, ktorí mohli zastaviť útočníka už tri minúty po tom, ako vstúpil do budovy. Dovedna 19 policajtov však viac ako hodinu čakalo na chodbe pred učebňou, až kým do triedy nevošlo špeciálne komando, ktoré 18-ročného strelca usmrtilo. McCraw v texaskom Senáte povedal, že reakcia polície bola "absolútnym zlyhaním". Veliteľa na mieste činu obvinil z toho, že životy dôstojníkov nadradil nad životy detí.

Zbúranie školy narvhol Joe Biden

Zrovnanie tejto školy so zemou navrhol prezident USA Joe Biden, povedal v máji pre lokálne médiá texaský senátor Roland Gutierrez. Takýto postup už bol pri podobných tragických incidentoch zvolený aj v minulosti.

Galéria fotiek (2) Americký prezident Joe Biden pricestoval do texaského mesta Uvalde, kde položil veniec na pamiatku 21 obetí zastrelených na tamojšej základnej škole.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Stalo sa tak tiež po streľbe na základnej škole Sandy Hook Elementary School v Newtowne v štáte Connecticut v roku 2012. Na rovnakom pozemku potom postavili novú školu. Strelec tam zabil 26 osôb - 20 žiakov vo veku šesť až sedem rokov a šesť zamestnancov.

Šéf Bieleho domu Joe Biden v súvislosti s masakrou v Uvalde presadzuje sprísnenie kontroly zbraní, čo je dlhodobou prioritou jeho Demokratickej strany. Americkí senátori v noci na stredu predstavili návrh nového zákona, ktorého zámerom je obmedziť použitie strelných zbraní na celom území Spojených štátov.