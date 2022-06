Čakáte pokles cien? OMYL! Ceny plynu a ropy ostanú niekoľko rokov na vysokej úrovni

MNÍCHOV - Ceny plynu a elektriny zostanú ešte niekoľko rokov na vysokej úrovni. V rozhovore s denníkom Süddeutsche Zeitung to uviedol šéf nemeckého energetického koncernu RWE Markus Krebber. Zdražovanie energie, ku ktorému prispieva vojna na Ukrajine, je teraz hlavným motorom rastu inflácie v Nemecku a ďalších krajinách.

"Pravdepodobne to bude trvať tri až päť rokov. Určitú dobu totiž potrvá, kým sa vytvoria nové kapacity a kým budú môcť ďalšie štáty dodávať dodatočnú energiu," povedal Krebber k terajším problémom okolo dodávok energie.

Musíme prejsť na iné zdroje všade, kde je to možné

Krebber tiež privítal plány nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka na vyššie využívanie uhoľných elektrární, ktoré by malo pomôcť znížiť spotrebu plynu. "Všade, kde je možné prejsť na iné zdroje energie, by sa tak malo urobiť," uviedol šéf RWE. Vylúčil však, že by posledné jadrové elektrárne v Nemecku mohli pokračovať v prevádzke aj po skončení tohto roku.

Ďalšie opatrenia na zníženie spotreby plynu

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom minulý týždeň výrazne obmedzila dodávky plynovodom Nord Stream 1, ktorý prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Krebber uviedol, že RWE teraz od Ruska dostáva výrazne menej plynu, než činí dohodnutý objem dodávok.

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck chce v súvislosti so znížením dodávok ruského plynu prijať ďalšie opatrenia, ktoré by znížili spotrebu plynu a posilniť preventívne opatrenia. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na päťstránkový dokument, ktorý má k dispozícii. Po obmedzení dodávok ruského plynu je situácia v krajine napätá a Habeck chce reagovať, aby sa situácia nezhoršila, až začne zimná vykurovacia sezóna. Podľa agentúry AP sa Nemecko okrem iného bude snažiť výpadok plynu pri výrobe elektrickej energie kompenzovať uhlím.

"Budú sa viac využívať uhoľné elektrárne," cituje z vyhlásenia ministerstva hospodárstva agentúra AFP, podľa ktorej je toto rozhodnutie obratom pre súčasnú koaličnú vládu, ktorá sľúbila, že uhlie na výrobu energie prestane do roku 2030 využívať. "Je to horké, ale v tejto situácii je jednoducho nutné znížiť spotrebu plynu," konštatoval Habeck.

V závislosti na vývoji situácie by mala vláda prijímať ďalšie opatrenia. Podľa zdrojov medzi ne patrí poskytnutie úveru 15 miliárd eur prostredníctvom štátnej banky KfW na zabezpečenie skladovania plynu. Vláda by mala pôžičku poskytnúť čoskoro a úver už bol prerokovaný s ministerstvom financií. Habeck taktiež plánuje v lete predstaviť model aukcie plynu. Cieľom je motivovať priemyselných odberateľov k úsporám plynu.

Politicky motivované konanie

V priemysle sa potom má podporiť plnenie zásobníkov. Spolková vláda na tento účel poskytne miliardy eur. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v minulých dňoch výrazne obmedzila dodávky plynovodom Nord Stream 1. Dôvodom bolo oneskorenie pri oprave kompresorových turbín firmou Siemens Energy. Habeck označil toto konanie za politicky motivované.

Podľa Habecka sa zásobníky plynu stále plnia, aj keď za vysoké ceny. Bezpečnosť dodávok je v súčasnej dobe zaručená, mala by sa však znížiť spotreba plynu v elektrárenstve a priemysle a urýchliť plnenie zásobníkov. Nemecká vláda nedávno vyzvala obyvateľov krajiny, aby vzhľadom na napätú situáciu znížili spotrebu energie, poznamenala AP. "Je zrejmé, že stratégiou (ruského prezidenta Vladimira) Putina je znepokojiť nás zvýšením ceny a rozdeliť nás. To nedopustíme," povedal Habeck.

Európske ceny plynu smerujú k najväčšiemu týždennému zisku od začiatku vojny

Európske ceny zemného plynu smerujú k najväčšiemu týždennému nárastu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, keďže obmedzovanie dodávok z Ruska prehlbuje energetickú krízu v regióne. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v júli dosiahla v piatok o 10.17 h miestneho času na burze v Amsterdame 133,80 eura za megawatthodinu. To bolo o 7,6 % viac ako v predchádzajúci deň. A cena plynu v Spojenom kráľovstve vzrástla o 9,2 %.

Talianska spoločnosť Eni informovala, že v piatok dostane od ruského štátneho monopolu Gazprom len polovicu požadovaného objemu plynu. Obmedzenie alebo zastavenie dodávok zaznamenali aj francúzska Engie či nemecký Uniper. To by mohlo zasadiť ďalšiu ranu priemyslu v čase, keď región už zápasí s prudko rastúcou infláciou. Toky plynu cez plynovod Nord Stream 1, najväčšie potrubie z Ruska do Európskej únie (EÚ), sa znížili približne o 60 %.

Európa sa obáva zníženia dodávok plynu od začiatku vojny na Ukrajine, pre ktorú uvalila na Rusko prísne sankcie. Región zvýšil dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG), aby pokryl výpadok ruských dodávok a naplnil zásobníky včas pred budúcou zimou. Situáciu však komplikuje minulotýždňový požiar v americkom zariadení na LNG, ktoré zostáva zatvorené dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.