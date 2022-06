Rusko môže úplne zastaviť plyn: Európa sa musí pripraviť, varuje šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku

Galéria fotiek (1) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

PARÍŽ - Rusko môže úplne prerušiť dodávky plynu do Európy, keďže sa snaží posilniť svoju politickú páku uprostred ukrajinskej krízy. Povedal to v stredu šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Informujeme o tom na základe správy Reuters. Európa sa podľa neho musí na to pripraviť už teraz.