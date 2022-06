Otvorená spoveď prvej dámy Zelenskej: S manželom sa už môžeme aspoň vídať, Rusi sú schopní všetkého!

KYJEV - Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská povedala v rozhovore pre denník The Guardian, že vzhľadom na zločiny, ktoré páchajú ruské invázne jednotky v jej krajine, je možné, že sú schopné všetkého. Reagovala tak na skoršie slová svojho manžela Volodymyra Zelenského, že terčom číslo jeden bol pre ruské sily on a druhým cieľom jeho rodina.

Tá podľa Zelenskej zostáva rozdelená, ale s mužom sa už môže aspoň vídať. Skoro ráno 24. februára, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, počula v polospánku kdesi v diaľke tlmené rany. Otvorila oči a zistila, že je v posteli sama. Vyskočila a ponáhľala sa do vedľajšej izby, kde našla svojho manžela v obleku a kravate. "Čo sa deje?" spýtala sa. "Začalo to," odvetil. "Mala som pocit, že som v nejakej paralelnej realite, že sa mi niečo zdá," hovorí Zelenská.

Pripustila si myšlienku, že manžela už nikdy neuvidí

Jej muž potom odišiel do prezidentského areálu, aby predsedal bezpečnostnej rade, ktorá rozhodovala o prvej reakcii na inváziu. Prvá dáma išla skontrolovať deväťročného syna Kyryla a 17-ročnú dcéru Oleksandru. Deti už boli hore a zdalo sa, že rozumejú tomu, čo sa deje. Začala baliť kufor. Vždy, keď sa dunenie priblížilo, ponáhľala sa s deťmi do pivnice.

Večer sa znova stretla s mužom a dozvedela sa od neho, že ju s deťmi odvedú na bezpečné miesto. Objali sa, ale na slzy alebo sentiment nebol čas, opisuje. Až neskôr si pripustila myšlienku, že ho možno už nikdy neuvidí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Rusi sú schopní všetkého

V prvých dňoch ruskej agresie panoval pocit, že je možné čokoľvek, píše The Guardian. Rakety dopadali po celej krajine, ruské vojská postupovali ku Kyjevu z troch smerov. Ukrajinský prezident vyhlásil, že podľa spravodajských informácií ho nepriateľ označil za terč číslo jeden a jeho rodinu za cieľ číslo dve."Keď vidíte, aké otrasné zločiny páchajú, hovoríte si, že sú možno naozaj schopní všetkého," povedala teraz Zelenská.

Galéria fotiek (5) Volodymyr Zelenský

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Deti boli úplne úžasné

A tak zatiaľ čo prezident ignoroval návrhy Západu, aby opustil Kyjev a vytvoril vládu na západnej Ukrajine alebo v Poľsku, jeho žena a deti odišli do relatívneho bezpečia. Kam presne, nechce prvá dáma prezradiť ani teraz. Pravidelne sa ale podľa svojich slov presúvala. Zároveň trvá na tom, že celý čas zostala na Ukrajine a deti sa od nej nepohli.

"Boli skvelé. Zvyčajne im musíte hovoriť veci miliónkrát, ale ten prvý deň urobili všetko superrýchlo a poslušne.. Potom nasledovalo dlhé obdobie čakania. Sledovali sme správy, čakali na telefonáty. Celý čas sme mali pustenú televíziu," opisuje Zelenská."Áno mali sme televíziu, nebola som v podzemí ani pod vodou," reagovala na novinársku otázku.

Občas sa jej podarilo s manželom prehovoriť, aj keď cez žiadny obvyklý komunikačný prístroj, upozorňuje denník. Ochranka jej povedala, aby si nebrala žiadnu elektroniku a neprihlasovala sa na žiadne siete. Dni boli podľa nej dlhé; čas si krátila napríklad tým, že pomáhala synovi s úlohami do školy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Олена Зеленська

Na verejnosti sa opäť objavila po boku americkej prvej dámy

Na verejnosti sa prvýkrát od začiatku ruskej invázie objavila po desiatich týždňoch, keď sa na západe Ukrajiny stretla s americkou prvou dámou Jill Bidenovou. Ruské jednotky sa medzitým zo severu Ukrajiny zkraje apríla stiahli a vďaka upokojeniu situácie v tejto oblasti sa mohla aspoň na čas vrátiť do metropoly, píše The Guardian. Zároveň nechce prezrádzať, kde teraz žije. S manželom to vraj nie je, ale aspoň sa teraz môžu stretávať.

"Objali sme sa, pozdravili a opýtali sa jeden druhého, ako sa máme. Boli tam deti, ktoré sa k nemu chvíľu tlačili. Teraz sa môžeme vídať a ony sa môžu otca fyzicky dotknúť, je to tak o niečo jednoduchšie,"opisuje stretnutie po odlúčení.

Galéria fotiek (5) Prvá dáma USA Jill Bidenová (vľavo) počas návštevy Užhorodu, kde sa stretla s ukrajinskou prvou dámou Olenou Zelenskou, manželkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred školou, ktorá prijala vysídlených žiakov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh, Pool

V porovnaní s mnohými Ukrajincami mala Zelenská v posledných mesiacoch o niečo ľahšiu situáciu, ale vojna si vybrala daň aj na jej rodinu, píše The Guardian. Napríklad prezidentov syn by sa rád stretol s kamarátmi."Tri mesiace som sa hral len so psami a bodyguardmi," posťažoval sa podľa slov svojej matky. Tá zároveň upozorňuje:"Každý Ukrajinec je teraz pod obrovským psychickým tlakom. Polovica našej populácie je odlúčená od rodiny," upozorňuje s tým, že po skončení konfliktu bude potrebné vypracovať rozsiahly program, aby sa ľudia v tomto smere dali do poriadku.