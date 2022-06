Zachraňovala ľudí v Mariupole: Rusi prepustili ukrajinskú zdravotníčku, podľa Zelenského je už doma

KYJEV - Známu ukrajinskú zdravotníčku Juliju Pajevskú, ktorej videozáznamy sa tímu tlačovej agentúry Associated Press (AP) podarilo prepašovať z obliehaného juhoukrajinského mesta Mariupol, ruské sily v piatok prepustili na slobodu. Urobili to tri mesiace po tom, čo ju na ulici mesta zajali. Pajevská je už doma, potvrdil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pajevská je na Ukrajine známa ako Taira, čo je prezývka, ktorú si zvolila vo videohre World of Warcraft. S použitím telovej kamery urobila 256 gigabajtov záznamov o tom, ako jej skupina vyše dva týždne zachraňovala v nebezpečných podmienkach ranených, vrátane ruských a ukrajinských vojakov. Bolo to v čase, keď ruské sily dobýjali a ničili Mariupol.

Nakrútený materiál sa podarilo odovzdať tímu agentúry AP, teda posledným zahraničným novinárom, ktorí ešte zostávali v meste. Jeden zo žurnalistov ušiel 15. marca z Mariupola so záznamami na dátovej karte ukrytej v tampóne a neskôr niektoré zverejnili.

Tairu a jej kolegu ruské sily zajali 16. marca, v ten istý deň, ako ruský nálet zasiahol divadlo v centre mesta a zahynulo tam okolo 600 ľudí. Ukázalo to vyšetrovanie agentúry AP. "Cítil som veľkú úľavu. Znie to obyčajne a neviem, čo povedať," povedal jej manžel Vadim Puzanov v piatok večer pre AP. Dodal, že s manželkou telefonoval a je na ceste do kyjevskej nemocnice, ale obáva sa o jej zdravie.

Urobíme všetko pre to, aby bol zo zajatia prepustený každý

Ukrajinský prezident Zelenskyj oznámil Tairino prepustenie v prejave k národu."Som vďačný každému, kto na tomto výsledku (prepustení) pracoval. Taira je už doma. Budeme pracovať na tom, aby bol zo zajatia prepustený každý," vyhlásil Zelenskyj.

Unesené alebo zajaté boli počas invázie Ruska na Ukrajine stovky popredných Ukrajincov, vrátane miestnych predstaviteľov, novinárov, aktivistov a obhajcov ľudských práv. Rusko označovalo Tairu ako spolupracovníčku "nacionalistického" pluku Azov, čo je v súlade s naratívom Moskvy, že sa snaží "denacifikovať" Ukrajinu.