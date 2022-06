Mier v prospech Ruska by bol nemorálny: Ak by Putin získal časť územia, bude pokračovať

V ekonomicky zameranom prejave v meste Blackpool na severozápade Anglicka Johnson ďalej uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu je z veľkej časti príčinou veľkého zvyšovania cien energií, ktoré podnecuje krízu v súvislosti so životnými nákladmi v Británii. Akékoľvek pokusy o zavedenie prímeria v prospech ruského prezidenta Vladimira Putina sa však podľa neho vrátia a budú mátať Západ.

Ukrajinci sú obeťami

"Bez ohľadu na to by opustenie Ukrajincov bolo morálne odporné, pretože oni sú obeťami a majú absolútne právo brániť jednu slobodnú a nezávislú krajinu," upozornil britský premiér. Jednoducho im nemôžeme hovoriť, čo majú robiť," dodal. Johnson priamo nemenoval nikoho, kto by naliehal na mierovú dohodu, konštatuje AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však minulý týždeň vyvolal kritiku vyhlásením, že Západ "by nemal ponižovať Rusko" a namiesto toho by mal Putinovi poskytnúť akúsi diplomatickú "výstupnú rampu".

Ak Putin dobije Ukrajinu, bude pokračovať aj ďalej

Ak by sa Putinovi podarilo uchmatnúť si časť z Ukrajiny, "bude schopný pokračovať v otáčaní noža v tejto rane, krokodíl sa jednoducho vráti pre väčšiu korisť, a bude schopný tvrdiť, že jeho agresia, jeho násilie sa vyplatilo," povedal Johnson.

"To by bola katastrofa pre Ukrajinu i všetky ďalšie časti bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré by mohol napadnúť," rovnako ako pre zraniteľné krajiny mimo Európy, zdôraznil."Otvorili by sme dvere ďalšiemu konfliktu, ďalšej nestabilite, ďalšej globálnej neistote a ďalšej ekonomickej biede," uzavrel podľa AFP britský premiér.