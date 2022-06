Emmanuel Macron navštívi Moldavsko a Rumunsko: S hlavami štátov sa bude rozprávať o členstve v EÚ

Podľa Elyzejského paláca bude hlavnou témou Macronovej cesty hrozba, ktorú predstavuje ruská invázia na Ukrajinu. Rumunsko aj Moldavsko s napadnutou krajinou susedia. Počas návštevy v Bukurešti a Kišiňove sa má rokovať aj o prípadnom členstve Rumunska, Moldavska a Gruzínska v Európskej únii. Štáty EÚ majú podľa DPA zaujať stanovisko ku kandidatúre týchto troch krajín na summite 23. – 24. júna. Moldavská prezidentka Maia Sanduová počas májovej cesty do Paríža vyzvala Macrona, aby podporil snahu Moldavska stať sa členom Únie.

Začiatkom mája navrhol Macron nadviazať formu posilnenej spolupráce Európskej únie s krajinami, ktorých vstup do eurobloku nie je z krátkodobého hľadiska realistický. Šéf Elyzejského paláca navrhol vytvorenie "Európskeho politického spoločenstva", ktoré by bolo akousi novou organizáciou a umožnilo by užšiu spoluprácu Únie s krajinami snažiacimi sa o vstup do EÚ. Tento návrh má byť tiež témou Macronovej diskusie s Iohannisom a Sanduovou.