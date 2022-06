Šéfka klimatického úradu OSN: Pri globálnom otepľovaní sa nepoddávajte beznádeji

Espinosová, ktorej druhé funkčné obdobie ako šéfky sekretariátu OSN pre zmenu klímy sa skončí tento rok, mala prejav na začiatku desaťdňového stretnutia v nemeckom Bonne, kde sa diplomati z celého sveta budú snažiť položiť základy pre tohtoročný medzinárodný klimatický summit v Egypte. "Apelujem na vás všetkých, predovšetkým v týchto ťažkých a namáhavých časoch, aby ste nestrácali nádej, nestrácali sústredenosť, ale využili naše spojené úsilie proti zmene klímy ako ten najdôležitejší prejav jednoty medzi národmi," povedala Espinosová.

Po podpise parížskej klimatickej dohody v roku 2015 väčšina krajín zvýšila úsilie pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ktoré sú podstatou globálneho otepľovania spôsobovaného človekom. Súhrnne však tieto kroky stále zaostávajú za potrebnými krokmi, ktoré by obmedzili otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu, a to do konca tohto storočia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Espinosová uviedla, že treba toho urobiť "oveľa viac", ale poznamenala, že určité záväzky boli splnené aj počas obdobia medzinárodných zmätkov – od rozhodnutia za vládnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od Parížskej dohody, neskôr zvráteného administratívou prezidenta Joea Bidena, až po prvé roky pandémie koronavírusu.

"Nikdy sa nesmieme poddávať zúfalstvu," uviedla. "Musíme pokračovať a stále sa pohybovať dopredu. Pozrite sa, čo všetko sme splnili za posledných šesť rokov," dodala. Mnoho kľúčových tém, ktoré sa delegáti zhromaždení v Bonne budú snažiť vyriešiť práve v najbližších dňoch, sa točí okolo finančnej pomoci chudobným krajinám zápasiacim s dôsledkami klimatických zmien. Espinosová dala jasne najavo, že od lídrov očakáva, že poskytnú svojim delegátom potrebnú podporu, keď budú dohadovať "vyvážený balík". "Musíme chápať, že zmena klímy exponenciálne napreduje. Už si nemôžeme dovoliť robiť len relatívny pokrok. Musíme viesť tieto rokovania rýchlejšie. Svet to očakáva," vyhlásila Espinosová.