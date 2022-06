Zvyknete na dovolenke flirtovať? Pozor na nezáväzný sex v Španielsku, toto musíte pred ním urobiť

MADRID - Slnko, pláž a horúci flirt na Malorke? Dovolenkári v Španielsku za to môžu čoskoro skončiť vo väzení! Dôvodom je sprísnenie zákona, podľa ktorého pred sexom s ním musia súhlasiť všetci zúčastnení. Ak sa tak nestane, môže to byť nahlásené ako znásilnenie. Nové predpisy platia aj pre turistov, ktorí majú v Španielsku dobrovoľný sex.

Nový zákon tiež odstraňuje rozdiel medzi sexuálnym napadnutím a znásilnením. Akýkoľvek čin, ktorý "porušuje sexuálnu slobodu inej osoby bez jej súhlasu", sa kvalifikuje ako znásilnenie s rôznym stupňom trestu. To znamená, že aj bozk alebo dotyk na stehne musí byť odsúhlasený slovíčkom "áno", v opačnom prípade by žena mohla udať flirtujúceho partnera.

Expertka na sexuálne trestné právo Sarah Stolleová z právnickej kancelárie Stevens & Partner bola znepokojená, keď sa Bild na to pýtal. "Je mimoriadne nereálne, ak musíte požiadať o váš výslovný súhlas, aby ste sa počas flirtu dotkli zadočku, hrudníka alebo stehien, najmä preto, že veľa ľudí sa o tom v prvom rade nechce vôbec baviť, najmä nie pred stykom, aby nezničili atmosféru," vysvetlila.

Udanie za zastrašujúci kompliment

Nový zákon prináša aj ďalšie sprísnenia. S cieľom bojovať proti pouličnému obťažovaniu budú v budúcnosti trestné aj skutky, komplimenty a správanie, ktoré vytvárajú pre obeť objektívne ponižujúcu, nepriateľskú alebo zastrašujúcu situáciu. To znamená, že aj ten, kto zapíska na ženu v Španielsku, alebo ju odvážne osloví, môže byť nahlásený. Zákon vznikol kvôli niekoľkým prípadom skupinového znásilnenia v Španielsku, pri ktorých páchatelia vyviazli s miernymi trestami, pretože obete tento čin zo strachu neoznámili. Tamojší parlament hlasoval za návrh zákona, teraz ho ešte musí schváliť Senát, no to by už mala byť len formalita.