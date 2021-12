Protiprávny sex: Toto musia ľudia v Austrálii urobiť predtým, ako sa chcú s niekým pomilovať

Obyvatelia Austrálie, ktorí plánujú mať sex, sa budú musieť naučiť postupovať podľa určitých krokov, aby sa uistili, že akt s druhou osobou je v súlade so zákonom, píše news.com.au. "Ak sa chcete zapájať do sexuálnych aktivít, musíte najprv niečo povedať, alebo urobiť, aby ste sa uistili, že aj druhá osoba má záujem o to isté. Je to také jednoduché," vyjadril sa generálny prokurátor Nového Južného Walesu Mark Speakman.

Zdroj: Getty Images

Cieľom tejto reformy je stanoviť jasnejšie hranice pre sexuálny akt, ako aj vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam. "Je to najmä zásluha Saxon Mullinsovej a jej mimoriadneho odhodlania a statočnosti pri zdieľaní svojich prežitých skúseností, ako aj neúnavnej obhajoby tých, ktorí niečo podobné už zažili. Takýmto spôsobom sa následne zabezpečilo, že reforma mohla byť schválená," dodal prokurátor. Saxon Mullinsová sa po schválení zákona vyjadrila na Twitteri, že "každý, kto si týmto už prešiel, ako aj odborníci, ktorí pomohli k zavedeniu tohto zákona, sa postarali o zmenu pohľadu na dnešný svet. Ďakujem."

Affirmative consent laws have passed in NSW. Every survivor and expert who helped this through changed the world today. Thank you. https://t.co/vDVBZTbMCQ — Saxon Mullins (@SaxonAdair) November 23, 2021

V praxi to znamená, že pokiaľ človek nič nerobí a nehovorí, nesúhlasí so sexom. Inak povedané, druhá osoba, ktorá má záujem o sex, nemôže chcieť tento akt požadovať od takejto osoby, pretože sa to bude považovať za trestný čin. V prípade, že sa takáto sťažnosť dostane až pred súd, ten bude už oboznámený o mylných predstavách o sexuálnom napadnutí v prospech poškodeného/poškodenej.

Zdroj: gettyimages.com

Tento zákon bol v Austrálii už viac ako potrebný. Podľa najnovších správ je totiž sexuálne napadnutie jediným zločinom, ktorý tam je na vzostupe. Za posledné dva roky sa počet prípadov zvýšil o 21 percent. Ide pritom o zločin, ktorý postihuje najmä ženy, podľa štatistík každá šiesta žena v Austrálii bola sexuálne napadnutá alebo zneužitá. Miera odsúdenia za sexuálne napadnutie je však v krajine nízka. Len 19 percent všetkých incidentov je nahlásených na polícii.