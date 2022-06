Staré VIDEO so sexbábikou sa stalo hitom: Keď otvorí ústa, ľudia neveria tomu, čo počujú

Vo videu z roku 2017 vystupuje generálny riaditeľ firmy Realbotix Matt McMullen, ktorý vysvetľuje, ako fungoval v tom čase najnovší sexbot spoločnosti Harmony 2.1. Zábery sa rýchlo stali virálnymi po tom, čo ich zverejnila popkultúrna stránka Barstool Sports, a to vďaka glasgowskému prízvuku. "Americké sexuálne bábiky s glasgowským prízvukom, kto by si to bol pomyslel," napísal jeden užívateľ.

Video sa snažilo objasniť rastúci záujem o umelé bábiky v sexuálnom priemysle. Bábika Harmony 2022 má k dispozícii dvadsať rôznych osobnostných čŕt vrátane plachosti, láskavosti, neistoty, žiarlivosti, humoru a šťastia. Súčasné modely sú tiež naprogramované tak, aby sa dozvedeli o rodinách svojich používateľov, ich záľubách a samozrejme aj o sexuálnych preferenciách, s možnosťou simulovať hyperrealistické rozhovory.

The first sex robots are about to hit the market pic.twitter.com/SpWIxmWN9g — Josh (@joshbechill5) June 6, 2022

Keďže dopyt po sexbotoch celosvetovo stúpa, hromadia sa otázniky ohľadom etiky. Simulované fyzické reakcie sa stávajú realistickejšími, pričom interné a externé senzory sa v súčasnosti aktualizujú, aby presnejšie reagovali na ľudský kontakt.