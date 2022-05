Putinova dcéra vraj podstúpila kontroverzný skrášľovací zákrok: Za toto mala zaplatiť tisíce eur

Galéria fotiek (1) Katarína Tichonová

Zdroj: Facebook/Катерина Тихонова/Pawel Dudzik

MNÍCHOV/MOSKVA - Dcéra ruského prezidenta Vladimira Putina v poslednom čase podnikala pravidelné lety do Nemecka. Spočiatku malo ísť o milenca, s ktorým má už dieťa, no zistilo sa, že v tom bolo aj niečo iné. Do metropoly Bavorska chodila na kozmetickú procedúru, ktorá ju stála viac ako 5000 eur.