Viktor Orbán odmieta na summite EÚ diskutovať o ropnom embargu

Galéria fotiek (2) Maďarský premiér Viktor Obrán

Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nevidí význam rokovať o otázke ropného embarga voči Rusku na nadchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady (ER), ktoré je zvolané na 30. – 31. mája. Vyplýva to z Orbánovho listu adresovanom predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, z ktorého citoval v utorok britský denník The Financial Times, informuje spravodajca TASR v Budapešti.