Slovenka čakala vyše hodiny na natankovanie v Maďarsku: Tvrdá kritika vlády! To však nie je všetko

Je to iba pár dní, čo ceny pohonných hmôt opäť vystrelili hore, najmä čo sa týka cien benzínu. Cena nafty, paradoxne, mierne klesla a v súčasnosti Slováci zaplatia za liter benzínu v priemere 1,810 eura na liter a za naftu 1,795 eura za liter. Slováci žijúci blízko maďarských hraníc však radšej, ako na Slovensku, tankujú u našich susedov. Tento krok je pochopiteľný, keďže ešte niekoľko týždňov majú Maďari zastropované ceny benzínu aj nafty na hodnote 1,28 eura za liter.

Sami sme si vyskúšali, aké je to ísť tankovať do prihraničnej Rajky, kam cestujú najmä Bratislavčania a obyvatelia satelitných obcí, kedy sme čakali na natankovanie hodinu. A podobnú skúsenosť má aj ďalšia nemenovaná Slovenka. „Stojím hodinu na prvej pumpe za Bratislavou v Maďarsku a čakám kedy budem môcť natankovať. Hanbím sa, cítim pohoršené pohľady miestnych, ktorí kvôli invázii Slovákov musia hodinu čakať kým natankujú spolu s nimi. Možno by som mala mať hrdosť a ísť natankovať domov do Petržalky, ale ja tých 30 euro, čo tu ušetrím na nádrži, naozaj potrebujem,“ začala svoj príbeh na stránke Nekŕmte nás odpadom.

Ako vysvetlila, ceny každého tovaru išli hore a pre obyčajnú ženu, za akú sa Slovenka označuje, je rozdiel na cene tankovania v Maďarsku a Slovensku suma, za ktorú vie nakúpiť potraviny na týždeň. Ako vysvetlila, hanbí sa, nie však za to, ako koná, ale za to, ako koná súčasná vláda, ktorú nazvala neschopnou. „Ja viem, že v Rakúsku a v Nemecku je benzín podobne drahý, ak nie ešte o pár centov drahší ako na Slovensku, ale my nežijeme z rakúskych, či z nemeckých platov. Ja viem, že Orbán nie je pre našich politikov demokrat a len umelo stlačil cenu benzínu dole. Ale žiaľ, keď v podstate monopol, ako napríklad Slovnaft, zneužíva svoje postavenie a trápenie sveta na svoje neospravedlniteľné zisky, musí sa zasiahnuť. Aj za cenu, že cena je nadiktovaná,“ konštatovala Slovenka.

Na záver požiadala ministra financií Igora Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby vláda zastropovala ceny pohonných hmôt, kým sa vyrába z lacnejšej ruskej ropy. A to z dôvodu, aby sa tak pomohlo rodinám, pričom podľa jej slov sa týmto krokom pomôže viac, ako navrhovaným krúžkovým či protiinlačným balíčkom z dielne rezortu financií.

Pod príspevkom sa následne strhla búrlivá diskusia. Mnohí poukázali na to, aká je prax v zahraničí. „Ja žijem v Nemecku, dve malé deti, áno všetko zdraželo, ale aspoň to vykryli lacnou dopravou na 3 mesiace, rôzne príspevky a bonusy, že už ako tak dokážeme sa uživiť, mne je veľmi ľúto dôchodcov, lebo oni majú naozaj veľké problémy vyžiť, či už na Slovensku alebo v Nemecku, pre nich sa vždy nájde najmenšia pomoc od štátu, ak vôbec,“ upozornila pani Zuzana.