Uznávaný diplomat odkázal Ukrajine, aby sa vzdala územia! Toto by malo pre Západ fatálne následky

Henry Kissinger, ktorý v piatok oslávi 99 rokov, pôsobil v 70. rokoch minulého storočia ako štátny tajomník a poradca pre národnú bezpečnosť za republikánskych prezidentov Richarda Nixona a Geralda Forda. "V ideálnom prípade by deliacou čiarou mal byť návrat k status quo ante. Pokračovanie vo vojne po tomto bode by nebolo o slobode Ukrajiny, ale o novej vojne proti samotnému Rusku," povedal Kissinger. Ako informuje Daily Mail, dodal, že by bolo veľkou chybou popierať mocenskú pozíciu Ruska v Európe. Západ by sa mal prestať snažiť o jeho zdrvujúcu porážku. "Bolo by fatálne, keby sa nechal strhnúť momentálnou náladou." Ukrajina musí začať rokovania skôr, než vytvorí otrasy a napätie, ktoré nebude ľahké prekonať.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom prejave na WEF povedal, že v otázke ukončenia vojny by nebol ochotný stretnúť sa s nikým iným ako s Putinom. "Ak nebude mať ruská invázia na Ukrajinu žiadnu odozvu, hrubá sila bude opäť vládnuť svetu," vyjadril sa.

Možný návrat k studenej vojne

Podľa Kissingera by mali byť bojujúce strany privedené k mierovým rozhovorom v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Ukrajina ako taká mala byť mostom medzi Európou a Ruskom, no v súčasnej dobe je najväčšia krajina sveta izolovaná. "Čelíme situácii, keď by sa Rusko mohlo úplne odcudziť Európe a hľadať trvalé spojenectvo inde. To môže viesť k diplomatickým dištancom podobným studenej vojne, čo nás vráti o desaťročia späť. Mali by sme sa preto snažiť o dlhodobý mier," povedal Kissinger.

Ako pokračoval, Rusko bolo nevyhnutnou súčasťou Európy viac ako štyri storočia, a preto nesmú európski lídri stratiť zo zreteľa "dlhodobejší vzťah" ani inak riskovať, že Rusko uzavrie trvalé spojenectvo s Čínou. Rusko sa tento rok nezúčastní na štvordňovom stretnutí ekonomického fóra v Davose po tom, čo organizátori zakázali Moskve vyslať delegáciu.

Spor o Taiwan

Na fóre sa Kissinger venoval aj narastajúcemu napätiu medzi USA a Čínou. Krajiny by sa podľa neho mali vyhnúť tomu, aby sa Taiwan dostal do centra ich diplomatických vzťahov. "Spojené štáty by nemali úskokom alebo postupným procesom vyvinúť niečo ako riešenie 'dvoch Čín', a Čína by mala byť trpezlivá, ako doteraz," povedal. Ako uvádza CNBC, jeho vyhlásenie prichádza po vyjadrení amerického prezidenta Joea Bidena, že USA vojensky zasiahnu, ak Čína napadne Taiwan.

Zdá sa, že Bidenove poznámky znamenajú prerušenie zámernej a dlhotrvajúcej tradície Washingtonu o strategickej nejednoznačnosti v súvislosti s Taiwanom. Biely dom sa rýchlo snažil komentáre bagatelizovať s tým, že neodrážajú zmenu politiky.