Zelenskyj odmieta názory zahraničných politikov: Územia sa nevzdáme, hodnoty nie sú len slová

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol názor niektorých západných politikov a komentátorov, ktorí Kyjevu odporučili postúpiť územia okupované Ruskom výmenou za mierovú dohodu. Zelenskyj to povedal vo svojom nočnom videu. Porovnal to so snahami britských a francúzskych politikov, ktorí v roku 1938 schválili pripojenie časti československého pohraničia k Nemecku v nádeji, že to zabráni novej vojne, uviedla agentúra AP.

Politici, ktorí radia Ukrajine, aby sa vzdala okupovaných území, podľa Zelenského neberú do úvahy osud miliónov Ukrajincov, ktorí v týchto oblastiach žijú. Podľa neho nad ukrajinskými záujmami nesmie prevážiť vôľa tých, ktorí ponáhľajú, aby sa mohli znovu stretávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Vždy musíme myslieť na ľud a pamätať si, že hodnoty nie sú len slová," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident sa napríklad vymedzil proti americkému listu The New York Times, ktorý minulý týždeň napísal, že rokovania o mieri si zo strany Kyjeva zrejme vyžiadajú tvrdé ústupky. "The New York Times možno písal niečo podobné aj v roku 1938," povedal Zelenskyj. Ten tiež kritizoval vystúpenie bývalého amerického ministra zahraničia Henryho Kissingera, ktorý na Svetovom ekonomickom fóre v Davose uviedol, že Ukrajina by mala prijať ruskú okupáciu Krymu. "Vyvoláva to pocit, že pán Kissinger nemá vo svojom kalendári rok 2022 ale 1938," povedal ukrajinský prezident s ďalšou narážkou na odtrhnutie Sudet a mníchovskú dohodu.

Galéria fotiek (2) Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Zelenskyj tiež vyzval na ďalšie dodávky zbraní Ukrajine, a to "bez obmedzení". V stredu agentúra DPA informovala, že medzi krajinami NATO vznikla neformálna dohoda nedodávať Kyjevu bojové lietadlá a tanky západnej výroby. Štáty Severoatlantickej aliancie nechcú dodávať Ukrajine tento druh zbraní z obáv, že by Moskva mohla považovať takýto krok za vstup do vojny a pripraviť naň vojenskú odozvu.

Situácia na Donbase je mimoriadne zlá

Podľa Zelenského Ukrajina teraz čelí jednému z najkrutejších útokov ruskej armády, ktorá má v niektorých oblastiach prevahu nad ukrajinskými jednotkami v počte vojakov aj techniky. V stredu večer ukrajinský generálny štáb uviedol, že ruská armáda sústreďuje svoje hlavné sily na postup smerom k mestu Bachmut v Doneckej oblasti a ostreľova mestá v Luhanskej oblasti. Podľa generálneho štábu však ruské jednotky naďalej zaznamenávajú straty techniky a vojakov, čo podľa ukrajinského velenia dokazuje veľký počet zranených ruských vojakov umiestnených v zdravotníckych zariadeniach pri hraniciach s Ukrajinou.

Šéf severodoneckej vojensko-civilnej administratívy Oleksandr Strjuk uviedol v noci na dnes podľa portálu The Kyiv Independent, že mesto Severodoneck nie je stále obkľúčené ruskými vojskami. Čelí však intenzívnemu ostreľovaniu ruského delostrelectva, ktoré spôsobilo obete medzi civilistami i príslušníkmi domobrany. "Tvrdenie, že mesto je v obkľúčení, je mylné," vyhlásil Strjuk. Podľa gubernátora Luhanskej oblasti, kde Severodoneck leží, Serhija Hadaja je pod kontrolou ruských vojsk 95 percent tejto oblasti a situácia na Donbase je "mimoriadne zlá".