Tomáš (45) bojuje na Donbase, prehovoril o ruských vojakoch: Sú stále opití, ich stratégia nedáva zmysel

PRAHA - Tomáš (45) mal život, po ktorom by túžil takmer každý. Pracoval ako finančný riaditeľ veľkej nadnárodnej spoločnosti a je členom predstavenstva českej pobočky. Vojna na Ukrajine však všetko zmenila a on sa rozhodol zapojiť sa do bojov proti Rusom.

Spolubojovníci na Ukrajine ho prezývajú Tango. Tomáš (45) sa vrátil do Prahy len preto, aby zohnal potrebnú výstroj pre členov svojej jednotky a oznámil zamestnávateľovi, že v práci končí. Počas krátkej prítomnosti v českej metropole poskytol rozhovor pre Seznam Zprávy. Prvá otázka bola asi tá najzákladnejšia, a síce, ako sa dostal do ukrajinskej armády. "Mal som základnú vojenskú službu v Kroměříži. Neskôr som tam zostal a cvičil som mladých vojakov. Mal som na starosti všetok materiál, zbrane, organizáciu všetkého, čo je potrebné," povedal.

Neskôr však odišiel študovať ekonómiu do Londýna. Pracoval ako riaditeľ veľkých firiem. Na britských ostrovoch zostal 13 rokov a nejaký čas pracoval aj Rusku. "Robil sme pre dubajského šejka, na Ukrajine som pracoval asi tri roky. Nakoniec som po dvadsiatich rokoch skončil v Čechách ako Chief Financial Officer."

Vstup do ukrajinskej armády

Tomáša vždy zaujímali zbrane a cez biatlon, ktorému sa venoval aj aktívne, sa dostal k taktickým výcvikom. Nikdy nepatril do žiadnej organizovanej skupiny, len ho to zaujímalo. Mal výcvik osobnej ochrany pre Irak. Absolvuje ju každý, kto chce niekedy zakladať firmu v tejto krajine. "Keď začala vojna, premýšľal som, čo sa to deje. Na Ukrajine aj v Rusku mám veľa priateľov. Ruské väzby som však musel prerušiť. Oni sú naozaj vymytí. Nikto z nich si nemyslel, že ide o inváziu," ozrejmil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Aj na základe tejto negatívnej skúsenosti sa Tomáš rozhodol bojovať za Ukrajinu. Odcestoval do Ľvova na vojenskú správu. Absolvoval niekoľko pohovorov a následne bol presunutý do výcvikového strediska. "Nie ste tam dlho, maximálne týždeň, dva. Za tú dobu sa tie skupiny veľmi zredukujú. Ľudia hneď zistia, čo to je, byť na vojne. Pochopia, že to nie je sranda. Priamo na hraniciach sa pýtajú, či máte bojové skúsenosti. Pokiaľ nie, tak vás nepotrebujú."

Veliteľ jednotky

Tomáš bol napokon pridelený k skupine, ktorá spadala priamo pod ukrajinské Ministerstvo obrany. Bola to prieskumná skupina, ktorej nejaký čas dokonca aj velil. Pôvodný veliteľ v Sume dostal panický záchvat, keď Rusi odhalili polohu jeho jednotky. Tomáš ho potom nahradil. Primárnou úlohou jeho jednotky, ktorá pozostávala približne z desiatich mužov, bolo ničiť vzdušné a pozemné ciele. Pohybujú sa tak ako nepriateľ. Niekedy dokonca zostávajú na jednom mieste aj týždeň.

"Američan, Brit, Ukrajinec, samozrejme jeden Čech, Kolumbijčan, mali sme tam človeka z Portorika. Musíte mať na štábe kanál pre všetky jednotky, nemôžete mať medzi sebou ešte tlmočníka," dodáva. Veliteľom sa stal podľa vlastných slov vďaka schopnosti ovládať zbrane a jazykovej vybavenosti. "Oni nemali nikoho, kto by bol schopný automaticky hovoriť rusky aj anglicky."

Vybavenie

Pohyb prieskumníkov v teréne si vyžaduje veľa fyzickej námahy. Okrem toho, že väčšinu času sa celá jednotka plazí, nesie so sebou aj zbrane a vybavenie, ktoré nie je najľahšie. "Javelin má zameriavač, ktorý je ťažký ako blázon, potom má tú raketu, ktorá tiež nie je ľahká. To je nejakých deväť desať kíl. Takže potrebujete dvoch ľudí. Vesta, osem zásobníkov, pištoľ, automat alebo ten náš Brenn. Máte pri sebe nejakú raketu alebo pancierovku. Ja mám navyše svoje veci, laptop, tablet, kde mám vojenské mapy," vysvetlil Tomáš "Tango".

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA

Do armády sa dostal za tri dni. Mal tú výhodu, že Ukrajinci nevedeli ovládať české zbrane, takže im spravil minikurz. Ako však dodal, zbrane chýbajú. Posielajú sa síce do Ukrajiny, ale končia na iných frontoch. Aj preto sa vrátil do Prahy. Z Čiech chce odísť s potrebným vybavením pre svoju jednotku. "Chceli by sme helmy, na ktoré je možné nasadiť rôzne slúchadlá, nočné videnie. Chýbajú nám maskáče. Zistili sme, že slovenské maskáče sú tam najlepšie, pretože Ukrajinci majú rovnakú prírodu ako my. Ani ukrajinská uniforma nie je úplne ideálna. Chýbajú nám aj nejaké rádiostanice. My máme len jeden model, to je Motorola, pri ktorej každé tri dni obnovujeme kódovanie, aby nás Rusi nemohli odpočúvať."

Úspechy

Jednotke sa podarilo zasiahnuť jeden vrtuľník Stingerom, no Rusi potom zistili, kde sa nachádza. Podľa Tomášových slov im už nad hlavami nelietajú. So Stingermi v podstate vyčistili nebo. Okrem toho sa im podarilo posunúť líniu na Donbase o pol kilometra. Okrem toho zničili aj veliace bunkre nepriateľa vďaka Javelinu, ktorý má v sebe zabudovaný systém útoku zhora.

Strava a večne opití Rusi

Podľa Tomáša pijú vojaci hlavne vodu a jeho chalani v jednotke aj veľa kávy. Na jedenie dostávajú rozvarené bravčové mäso v rôznych nálevoch. Jedlo prinášajú dobrovoľníci z celej Ukrajiny. Niekedy sa objavia aj čokolády a domáce džemy. "Alkohol tu nie je. Nikto si tam nedovolí piť, pretože proximita tej línie je taká blízka a každý je natoľko pri zmysloch, že tí ľudia to nechcú." Ako však spomína, raz rozdelili dve fľaše vodky asi medzi 40 vojakov. Aj to len preto, lebo bola zima.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Alkohol po Rusoch je ale všade. "Niekedy sa mi zdá, že oni sú jednoducho nonstop opití." Tomáš však dodáva, že ich nemožno podceňovať. Prázdne fľaše v podstate využívajú ako zbraň. Keď sa Tomášova jednotka plazí, lebo chce preniknúť na ich pozície, zem okolo je posiata rozbitým sklom. Ukrajina je okrem iného pokrytá černozemou. Tomáš vysvetlil, že po daždi je to lepkavá zem, s akou sa v Českej republike ešte nestretol. Keď je sucho, tvorí sa zase jemný prach.

Nepochopiteľná stratégia

Rusi budovali bunker a pred ním ešte zákopy. Tomášova jednotka najprv vystrelila niekoľko rán zo zameriavacích pušiek. Rusi sa schovali a o päť minút zase pokračovali v stavbe bunkru a zákopov. Potom tam priletela menšia raketa a o päť minút boli zase vonku. Nakoniec tam poslali riadenú strelu Javelin a dva dni sa tam nikto neukázal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Za jednou budovou mali Rusi veľa techniky, ale Tomášova jednotka ju nebola schopná zamerať. Museli sa teda dostať bližšie. Ruskí vojaci fajčili na ceste a vedeli, že za krovím na druhje strane je nepriateľ. Podľa Tomáša vychádzali von a späť. Keď sa ich viac zoskupilo, vypustili jeden Javelin bolo po vojakoch aj zbraniach.