Rozmýšľal ruský plukovník vo výslužbe Michail Chodarenok nad svojimi slovami v ruskej štátnej televízii? Bývalý vojak v priebehu niekoľkých minút zničil mýtus o slávnej útočnej vojne proti Ukrajine, píše britský Daily Mail. Podľa bývalého veliteľa protivzdušnej obrany a absolventa niektorých najvyšších vojenských škôl Sovietskeho zväzu sa vojna pre Vladimíra Putina a ruské jednotky vyvíja zle a je pravdepodobné, že bude ešte horšie.

Plukovník označil postavenie Ruska na svetovej scéne za katastrofálne. Rusko musí uznať, že "sme v úplnej geopolitickej izolácii a prakticky celý svet je proti nám, aj keď by sme to neradi priznali. A musíme sa z tejto situácie dostať." Dokonca verejne vyzval Putina, aby sa stiahol z vojny na Ukrajine.

Veľký rozdiel medzi ukrajinskými jednotkami a ruskou armádou je ochota vojakov bojovať. Ukrajina "má v úmysle bojovať do posledného muža", zatiaľ čo morálka ruských vojakov, zdá sa, klesla na úplné dno. Za posledné týždne sa už viackrát objavili správy o o tom, že Putinovi vojaci odmietli plniť rozkazy alebo sa vracali do Ruska pešo. Nie je to prvýkrát, čo Chodarenok hovoril v ruskej televízii o vojne na Ukrajine. Nedávno Putina ponížil tým, že ho kritizoval za zastarané vybavenie ruských jednotiek a vyhlásil, že ruská armáda nemôže konkurovať Kyjevu.